“Esta historia para Galicia é necesaria. Hai quen cre que é un país de xente triste, vencida e sumisa e aquí atopa persoas potentes e unha imaxe luminosa; hai un descubrimento dun país distinto” asegurou o escritor Suso de Toro na charla-coloquio arredor de “Un señor elegante”, a súa última novela de non ficción, que ofreceu vía ‘streaming’ no Club FARO. Presentado polo crítico literario Ramón Nicolás, o escritor debullou os trazos máis salientables da súa obra sobre a familia Baltar, con orixe en Padrón (que xa vai pola terceira edición, publicada por Edicións Xerais). “Nunca vivira unha experiencia cun libro como esta”, recoñeceu tras a pregunta de Ramón Nicolás sobre as súas catro décadas na literatura. “Quixese que fose moi lido, pero non por ambición, senón para que se coñeza aos Baltar. Debe ser a primeira novela galega na que non hai un labrego en máis de 500 páxinas; non so por ser unha trama urbana. Está baseado nunha historia verídica que atravesa todo o século XX e na que aparecen certos fitos inéditos”, indicou Suso de Toro.

O por que desa afirmación xirou na conversa. O escritor compostelán aborda a historia da saga familiar dos Baltar, que nada ten que ver coa xenealoxía dos políticos ourensáns, senón doutra que fora protectora de Manuel Murguía, Rosalía de Castro, da familia Castelao, Rafael Dieste e Carlos Maside, entre outros escritores, intelectuais e artistas plásticos galegos desde o século XIX. Desde un discreto segundo plano estivo presente nalgúns dos acontecementos máis importantes da cultura galega ata o século XX. E a investigación de Suso de Toro serve para exemplificar que en Galicia tamén houbo resistencia e disidencia tras a vitoria de Franco.

Consultado sobre a xénese da historia, De Toro asegurou: “Foi unha historia que me perseguiu. Hai 17 anos tropecei con ela, sabendo que había unha familia interesante e logo en 2019 volvín, e piquei. Ao principio crin que cun pequeno libro, ilustrado con fotos, bastaría, pero máis tarde deime conta de que necesitaba máis. Durante máis dun ano e medio de investigación, de encontros diversos, de charlas cos propios Baltar e xentes que os coñecen, atopeime co material suficiente para contar unha historia da que acabei eu mesmo fascinado e, á vez, atrapado”, recoñeceu o autor. “Escarvando descubrín a vida de Ramón Baltar, o cirurxián, que me pareceu o verdadeiro protagonista do libro, pero foi el quen me arrastrou. Mentres que a vida do seu pai Ángel e o seu irmán Antonio eran vidas moi espectaculares, a súa era unha vida discreta, pero espectacular”. Por iso, hai un momento no que. Ramón se apodera do libro... e do maxín do literato. “Un día vou a Vigo a falar con descendentes de outras dúas persoas e fun ao MARCO. Estando alí caín na conta de que era un dos espazos de Ramón Baltar, que fora detido xunto con outros galegos nunha redada, xulgado e estivo alí dúas semanas e media encarcerado. É a historia que me persegue a min”, recoñeceu o autor. “Xa é unha referencia ética. Ás veces penso, ¿que faría Ramón? É unha pantasma coa que aínda dialogo. Foi un abrazarse moi potente”, recoñeceu ante Ramón Nicolás.

“Ramón era un home forte, audaz, comprometido, persistente... pero tamén discreto, nunca aparece en primeira liña. Era unha estrela da cirurxía en España e tiña unha biblioteca enorme, xa que traía libros de toda Europa. Era liberal, demócrata, militante antifascista e un dos fundadores de Bibliófilos ou do padroado de Rosalía de Castro, pero tamén formaba parte dunha estrutura clandestina”, engadiu. “Aínda que el era claramente republicano, e foi expedientado polas súas ideas e expulsado da Universidade, foi mobilizado polo exército para o bando nacional e estivo en Teruel durante a guerra civil; foi cirurxián na vangarda do exército. Cando regresa da guerra, axuda á resistencia antifranquista, á guerrilla, ata que se disolve e nos anos 50, colabora con outra resistencia, neste caso a galeguista”, engade De Toro. “É como Gary Cooper en “Solo ante el peligro”, Ramón Baltar é abrumador, ten unha potencia ética e de coraxe sorprendente”, ilustra cinematográficamente.

E unha das informacións máis insólitas da investigación do escritor é a relativa á emboscada do Partido Comunista contra a comitiva de Franco en Galicia, chamada “Operación Termópilas” e abortada nos últimos intres.. “É unha operación delicada… para matar a Franco cando viaxaba o 25 de xullo de volta ao pazo de Meirás”, recoñeceu o autor. “Hai aspectos da súa memoria que o propio Ramón quixo esconder para non prexudicar aos seus descendentes.

“Santiago non cultiva a súa memoria; Vigo quéixase diso, pero é viguista”

A conversa colleu camiños diversos, tamén da memoria histórica dos lugares: “Santiago non cultiva a memoria de si mesma; Vigo quéixase diso, pero ten máis pulso viguista, aínda que sexa desde o enfado,”, indicou Suso de Toro. Sobre o feedback da súa novela, o autor recoñece que se atopou “con descendentes moi orgullosos da súa familia”, quen vía nela unha historia que tiña que ser contada, pero tamén quen entendía que se quedaba nas lembranzas. “Quizais non todos os descendentes sintan que ese é o seu pai e a súa nai, non o recoñezan nese relato. Eu xa me sinto como un parente político da familia e tamén para min foi unha experiencia psicolóxica profunda”, confesou o novelista. A historia comeza con ‘Don Ángel’, que rexentaba unha farmacia en Padrón e ademais tiña unha gran influencia política. El foi o protector de Murguía e Rosalía de Castro. A familia Baltar seríao tamén de moitos artistas que non se exiliaron logo da guerra civil. Entrando na súa traxectoria literaria, asegurou: “Escribo e logo reflexiono. Creo que a maior parte da niña obra trata da identidade individual. De que constrúe a unha persoa... Os meus personaxes case sempre investigan o pasado da súa familia”, engadiu. Tamén unha anécdota persoal ocorrida co seu amigo cineasta José Luis García Sánchez: “Dixo que podería facer unha historia do automóbil en Galicia no século XX con este libro”.