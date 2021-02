Las farmacias de Pontevedra se suman a los esfuerzos por detectar casos asintomáticos de coronavirus. Un total de 222 boticas de la provincias, un 52 por ciento, se han adherido hasta el momento al nuevo programa impulsado por el Sergas para continuar con los cribados entre la población que no presenta síntomas del COVID-19. Se realizará a través de pruebas diagnósticas de saliva.

El farmacéutico entregará al cliente un tubo para la recogida de la muestra. La persona deberá recoger su saliva al día siguiente en ayunas y sin haberse lavado los dientes, y llevarla a la farmacia por la mañana. Una vez analizada en el laboratorio, en caso de negativo se mandará un mensaje al teléfono móvil de la persona; si da positivo se le comunicará que debe realizar una PCR nasofaríngea.

Este tipo de cribado está dirigido a personas de entre 40 y 64 --los tramos de edad pueden ampliarse más adelante--, que no se hayan realizado una PCR en los 15 días anteriores, que no hayan dado positivo en los últimos tres meses, que no estén recibiendo cuidados paliativos o que no sean trabajadores de residencias. Comenzará mañana mismo -este jueves- en seis farmacias -tres en Vigo y tres en Pontevedra- a modo de programa piloto durante dos o tres días y se espera que el lunes ya se sumen el resto de los establecimientos que se han adherido al acuerdo.