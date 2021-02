Diario de una cuarentena más

Después de esos veinte días de aislamiento, prácticamente seguidos, su marido se contagió, por lo que toda la familia tuvo que volver a confinarse. En total, tres cuarentenas.

Hasta tres aislamientos viven ya muchos gallegos, con situaciones curiosas: familias repartidas en una casa de positivos y otra de negativos, o parejas que sortean quién se queda con la cama

Los casos de gallegos que han pasado cuarentenas hasta por triplicado son cada vez más habituales. Cómo sobrevivir a ese confinamiento, conciliando los cuidados (a veces de menores) y el teletrabajo o las clases online ya se ha convertido en un reto para muchas familias.

“Me angustia la situación, no el estar aislado porque es para evitar más contagios” Raúl Canosa - 2 cuarentenas

Raúl Canosa Maya habla por teléfono, porque actualmente está confinado en su domicilio; un piso en el centro de Vigo. Cumple ya su segunda cuarentena. El primer aislamiento ocurrió al principio de la pandemia, por contagio. Dio positivo en SARS-CoV-2. Y es que Raúl trabaja en la empresa que cubre el servicio de limpieza del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Así que padeció COVID en la primera ola, aunque lo cursó de forma leve.

“Fallaron los protocolos de prevención y había escasez de medios"

Hoy, confinado de nuevo, explica: “Tenemos más medios que antes y, sobre todo, más conocimiento”. ¿Qué ocurrió entonces? “Un compañero enfermó y, a quienes compartíamos con él espacios comunes de riesgo, se nos aisló para evitar propagar el virus”. Es decir, aislamiento por contacto estrecho, aunque de momento él ha dado negativo, a la espera de su segunda PCR. Entre sus compañeros hay ocho aislados, tres dieron positivo y cinco negativo. “Me angustia la situación, no el estar aislado, porque es por evitar que los otros se contagien”.

Así, Raúl ya tiene cierta experiencia en esto de las cuarentenas. Pertrechado entre discos y libros de música, de paso, ayuda a la cultura local en estos malos tiempos.

Pero las cuarentenas tienen sus complicaciones, sobre todo en casos en que, como le ocurre a él, tu pareja es población de riesgo. “Vivo en pareja en un piso de 50 metros con una sola habitación. Así que... usamos mascarillas, guardamos la distancia que permiten los metros, siempre limpiamos con lejía y por las noches, uno duerme en el sofá y otro en la habitación”. Rarezas de esta pandemia, que no nos deja ni querernos a gusto.

“Imagino que será menos llevadero para las personas que no tenían aficiones antes de esto. Afortunadamente, a mí me encanta leer, dibujar, el cine, estoy estudiando... Así que estar en casa me permite dejar el reloj en un cajón y disfrutar de todas esas cosas al máximo y aprovechar la parte positiva de no poder salir a la calle”, reconoce.

“Aunque desde que esto empezó, ya no lo hacía más que lo imprescindible”, explica junto a Elena Pérez, que accede a hacer la fotografía que ilustra este texto.

Muestra de su creatividad, nos regala una idea que vislumbra desde el balcón, ese pequeño reducto convertido en un lujo urbano en tiempos de pandemia. “Hace poco echaron cemento en nuestra calle. Cada día debía salir para ir al hospital caminando sobre unas tablas para no pisar el trabajo, todavía fresco. Pues debieron de tener que allanar 5 o 6 veces las pisadas de la gente. Unas por despiste, otras porque no querían dar un rodeo, otros porque a ellos no les dice nadie por dónde pisar... Ahora desde el balcón que da a esa calle, todavía veo las huellas y pienso que con este virus ha ocurrido lo mismo: da igual que todos tengamos la precaución de pisar en las tablas. Es algo temporal. Pero, con solo uno que cruce por el medio, el tiempo se detiene y volvemos al principio de nuevo. Eso sí, con un coste mucho mayor que el del cemento. Desmoraliza mucho”.

“¿Recomendación? Mantén las rutinas o se te caerán las paredes; las videollamadas y series ayudan” 3 cuarentenas - Javier Pérez Servia

El graduado en Publicidad Javier Pérez Servia acaba de pasar tres cuarentenas prácticamente consecutivas a sus 25 años. Las dos primeras, además, implicaron a gran parte de su familia a finales de septiembre en Serra de Outes (A Coruña). “Un primo mío, mayor, falleció por causas ajenas al COVID y una tía se contagió al estar en el tanatorio, de donde salió un positivo. Ella aún no presentaba síntomas –solo leves– y coincidió que ese fin de semana se celebró la vendimia, a la que acudió a su casa toda la familia. Yo solo fui a ayudar por la mañana y casi no tuve contacto con ella”, recuerda. A los dos días, su tía empeoró y dio positivo en la PCR... “Y a continuación, mi madre, mis tíos y mis abuelos”, explica Javier.

Entre los cinco positivos que cursaron la enfermedad, su abuelo resultó el más grave, pero superó la dolencia. A su abuela, el COVID le agravó el alzhéimer. Y, por el contrario, se mantuvieron negativos él, su hermano y su padre. De todos modos y por haber tenido contacto con el resto de la familia, tuvieron que aislarse también, de forma preventiva.

De ese modo, en una casa se reunieron todos los que tuvieron COVID, enfermos y asintomáticos y, en otro piso, los negativos. Doce o trece días que llevaron “bien”. “Había empezado a trabajar ese mes en una academia, dando clases y gestionando la web y no pude seguir porque me dieron baja médica”, lamenta, “para mí fue un palo”.

La siguiente cuarentena de Javier Pérez fue casi seguida y producto del azar... y un mal criterio: El médico de su madre no estaba en la consulta al pasar 15 días de aislamiento y un sustituto le dio el alta sin realizar pruebas. Sospechando lo peor, cuando iba a comenzar a trabajar, decidió hacerse otra PCR, que volvió a dar positiva. De nuevo, los contactos estrechos que esos días la mujer había visto en casa tuvieron que volver a confinarse, entre ellos, Javier y su padre, que pudo teletrabajar en esa ocasión.

Y después de todo ese (prácticamente) mes sin contacto social, la siguiente cuarentena de Javier llegó tras una comida de cinco personas en diciembre. “Una de las chicas notó que no tenía gusto ni olfato al día siguiente y la prueba dio positivo. Otra vez”, sonríe con humor. Coincidió justo antes de las Navidades. Javier ya tenía otro trabajo y tenía que teletrabajar. “Fue más dura porque la pasé yo solo y tuve que estar todo el tiempo prácticamente confinado en mi habitación”, reconoce. “Comía y hacía aquí toda la vida, en un espacio bastante reducido”. Entre las tres cuarentenas, el joven pasó un mes y una semana. Afortunadamente, no se contagió. ¿Algún consejo para cofinamientos?

El consejo: “Que se mantengan las rutinas. Si no, se te caen las paredes”

Las videollamadas con amigos, las series y películas, también algún libro, le ayudaron a sobrellevar esa soledad impuesta por la situación.

Al contrario de lo que ocurrió a la viguesa Tamara, que primero se aisló sola –porque solo ella era positivo– y luego, desgraciadamente, su marido e hija también se infectaron y se convirtieron en compañeros de cuarentena. Otra más.