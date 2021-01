La codicia

La evolución de la economía nos había anticipado este viaje: de la autarquía o el trueque a la pura especulación, del capitalismo productivo al financiero. El dinero, que se creó como representación para facilitar el intercambio de mercancías (M-D-M), ocupó después los extremos de la cadena (D-M-D). Hoy se retroalimenta (D-D), en un bucle infinito que cada vez se sustenta menos sobre aquello que alguna vez se conoció como economía real.

La Bolsa nació como un mecanismo que facilitase el emprendimiento, sencillo de entender: la propiedad de una empresa se divide en partes iguales, cuya valoración depende de cómo transcurra el negocio. Hoy la Bolsa se ha convertido en un enigma indescifrable para los legos: se transacciona en futuros o se puede ganar cuando se pierde, como en las posiciones en corto. Esta estrategia implica tomar prestados títulos de una empresa en caída por un tiempo determinado, venderlos, recomprarlos a un precio inferior y devolverlos, habiéndose beneficiado de la diferencia. Un truco de magia con pompas de jabón, sin que importe el dolor que esconden.

De esta técnica se habla porque los usuarios de Reddit, un foro de noticias, acordaron recientemente la compra masiva de acciones de GameStop, la cadena de tiendas de videojuegos, cuyas ventas se están resintiendo de la pujanza de las descargas. De esta manera dispararon el valor de esas acciones, arruinando a los fondos de inversión que habían apostado contra GameStop con posiciones en corto. Los profesionales, burlados en sus propios códigos, han forzado la suspensión de las aplicaciones de adquisición empleadas por los foreros. Temen que pueda volver a pasar. Ya se sabe que la sacrosanta libertad del mercado suele desvanecerse cuando se generan pérdidas. Como atónitos espectadores y víctimas, los empleados de GameStop. Porque tras las cifras siempre sufre alguien.

En esta historia se compendia la época: una compañía abocada a la extinción porque comercia con productos físicos que también están disponibles digitalmente –la angustiosa agonía de aquel videoclub de mi barrio, cuyos pasillos recorrí con tanta felicidad–; la usura carroñera que canibaliza su ruina; la rebelión orquestada desde miles de ordenadores y móviles. Lo incorpóreo, devorando centímetro a centímetro la realidad, lo que quiera que todavía sea la realidad, igual que la nada devoraba Fantasía en “La historia interminable”.

Estamos soltando amarras. Youtubers exitosos se han mudado a Andorra para eludir impuestos. Han edificado sus fortunas sobre algo que sucede cuando aprietan el botón de encendido, si es que alguna vez lo apagan. La cáscara carnal que los contiene se puede ubicar en cualquier lugar siempre que exista conexión a internet. El cordón umbilical que los vincula a nosotros adelgaza. Somos para ellos suscriptores y likes, dislikes como peor castigo si nos decepcionan. Sienten que la sociedad en la que crecieron no los concierne.

“OK, boomer”, me contestarían. No soy un señor encadenado a su nostalgia, pretendo al menos no serlo, ni los culpo solo a ellos. El camino a Andorra ya lo recorrieron otros antes, artistas o deportistas. Los youtubers emigran por lucro y otros de su generación, por necesidad. Somos nosotros los que hemos ido expulsando a nuestros hijos hacia países extranjeros y mundos virtuales, cruzando fronteras y cortafuegos. Les habíamos prometido un paraíso que ha resultado una mentira amarga. Hoy se chutan con megas, pero es la misma tentación de evadirse de esta sucia realidad que cuando el jaco. Existe una pandemia contra la que ni siquiera investigamos vacunas; la que Michael Douglas, encarnando a Gordon Gekko, a toda la humanidad más que a un estereotipo ochentero, resumía en “Wall Street”: “La codicia es buena”. Tal vez nunca mereció la pena ponerse en pie en aquella sabana.