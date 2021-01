Epidemiólogos gallegos llaman a extremar las medidas ante el avance de la cepa británica

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón explicó que representa “entre el 5% y el 8% de los casos, aproximadamente” en algunas zonas, pero hay territorios donde ya representa el 30% de los positivos de COVID-19.

Teletrabajo, autoconfinamiento, mascarillas FFP2 en lugares cerrados y concurridos o Bachillerato ‘online’, algunas propuestas

En Galicia, hasta la fecha hay 7 casos comunicados, de los 267 registrados en España. “El problema que hay para detectar la cepa británica es que hay diferentes equipos, de varias marcas comerciales para realizar las PCR y no todos tienen capacidad de detección de esa variante. Utilizan tres genes entre sus reactivos y algunos permiten detectar una anomalía que luego confirma en laboratorio si se trata de la cepa británica. Pero solo tenemos de momento aproximaciones”, clarifica Juan Gestal.

Teletrabajar, pasar a modo online la enseñanza de Bachillerato, usar mascarillas FFP2 en lugares cerrados y concurridos y reducir la vida social al mínimo imprescindible son algunos de los consejos que ‘prescriben’ los virólogos gallegos consultados. Ante la negativa del Gobierno central a adelantar el toque de queda o aumentar las restricciones –confían en que la cepa británica prolifere cuando los colectivos más vulnerables estén ya vacunados–, los expertos opinan.

El profesor titular de Salud Pública y epidemiólogo Francisco Caamaño explica que “una mayor prevalencia de la cepa británica se traduciría en más contagios, lo que implicaría mayor sobrecarga en los hospitales y más muertos”, con el consiguiente peligro de que el sistema sanitario se quede desbordado. “Hay que minimizar el contacto social, la hostelería y los centros comerciales son polos de atracción: deben de estar esencialmente cerrados”, añade Caamaño.

“No veo razones para pasar a online la enseñanza básica, pero el bachillero puede ser distinto; y las empresas deben apostar por el teletrabajo”

En España, las comunidades autónomas han comunicado 267 casos confirmados de esta variante: Madrid (59), Andalucía (45), Cantabria (29), Baleares (25), Comunidad Valenciana (25), Asturias (16), Murcia (15), Castilla-La Mancha (14), Castilla y León (9), País Vasco (9), Extremadura (7), Galicia (7), Navarra (6) y Cataluña (1). “Además, se están investigando otros casos sospechosos cuyas muestras están siendo secuenciadas por el Centro Nacional de Microbiología y los laboratorios designados de las comunidades autónomas. Asimismo, Islandia ha comunicado a través del EWRS la detección de 4 casos positivos con esta variante en turistas procedentes de Canarias”, añade el investigador del CSIC, Antonio Figueras.

“La mayoría de los casos detectados están relacionados epidemiológicamente con el Reino Unido” Antonio Figueras - Explica el profesor e investigador del CSIC

. “Además, la variante se ha detectado en aguas residuales de Granada el 17 de diciembre del 2020. ”En el Reino Unido nueva variante de SARS-CoV-2 tiene un número inusualmente grande de mutaciones. “Hasta la fecha, más allá de Reino Unido, se habían detectado aproximadamente 2.000 casos de esta variante en 60 países. En Europa, alrededor de 1.300 casos han sido identificados en 23 países”, añade en uno de sus últimos artículos Figueras.

Eso sí, el experto no tiene tan claro cuál será la cepa dominante en el horizonte de un mes. ¿Y si lo son alguna de las otras variantes infectivas, la brasileña o sudafricana?, plantea. “Ahora mismo no sabemos si esas variantes causan una enfermedad más grave...”, se pregunta. “Esas estimaciones se podrían ver modificadas por el autoconfinamiento, porque se vacune más, o por las mutaciones del virus, que es algo dinámico”, añade. Más incertidumbre para un escenario con ya bastantes incógnitas. “ Los virus generalmente adquieren mutaciones con el tiempo, dando lugar a nuevas variantes. La variante del Reino Unido es un 35% más infectiva, la de Brasil se está caracterizando y tras la sudafricana, por ejemplo, recientemente surgió otra cepa en Nigeria muy infectiva”, valora. En Alemania ya prevén que, si las nuevas variantes toman el poder, hasta primavera o verano no podrán levantar las restricciones, a pesar de la vacunación

Está surgiendo rápidamente nueva información sobre las características virológicas, epidemiológicas y clínicas de estas variantes. ¿Y la efectividad de las vacunas actualmente autorizadas contra ellas? El epidemiólogo Juan Gestal aquí añade que la única que –por el momento– que ha respondido menos a los fármacos de Pfizer y Moderna es la variante sudafricana: “La respuesta de anticuerpos no es tan eficiente pero valdría para proteger”, matiza Gestal.

Con respecto a las precauciones a seguir, Antonio Figueras ve “importante” el uso de FFP2 en centros comerciales, supermercados o en un ascensor. “Ahora mismo esto es como un billar, te puede tocar la bola o no”. Figueras quiere romper una lanza contra el ‘estigma’ del infectado. “Puede que la persona que se infecte sea la más pulcra y cuidadosa, que puede tener mala suerte. No siempre se contagia la persona que no cumple las medidas. He visto casos de familias en la que se han infectado 7 sí y uno no; aún tenemos mucho que aprender de este virus”, añade. Y en lo que respecta al tratamiento del COVID, Figueras es partidario de la creación de Unidades COVID “para tratar a los enfermos de forma global”.

“Lo que sembremos ahora, lo recogeremos en primavera-verano”, coinciden los expertos.