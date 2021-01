“Cuando uno no encuentra sentido, cuando no tiene ilusión, trata de llevar su sinsentido a todo lo que le rodea. Yo me he sentido y he actuado así muchas veces. ¿Por qué? Porque eres narcisista”, afirmó ayer Denis Maza, profesor de Sistemas Electrotécnicos y Automáticos en el CIFP Valentín Paz Andrade de Vigo, durante su intervención en el Club FARO, que ayer se celebró online a través de la web del diario debido a las nuevas medidas restrictivas decretadas debido a la pandemia.

En una charla-coloquio que tuvo a Abel Losada, concejal de Cultural del Concello de Vigo, como presentador, Maza presentó su primera novela, “La mística de un grano de arena” (Letrame Grupo Editorial), en la que reflexiona sobre la vida y sobre cómo la afrontamos con las armas que tenemos. “El libro no está escrito de un modo muy formal. Para escribirlo he utilizado un lenguaje lleno de figuras retóricas y cargado de poética, primero, porque a lo mejor ese es mi estilo y segundo, porque con ello expreso mi visión sobre la vida, que es poética y artística”, manifestó el docente, graduado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática por la Universidad de León.

En esta novela, habla de la “abrumadora soledad del ser humano” ante la existencia y la lucha constante contra el ego; sobre los obstáculos que se encuentra el individuo en ese recorrido que es la vida, y sobre cómo cambiar de perspectiva para alcanzar la felicidad a través de una versión mejor de uno mismo, en una “fábula de la vida” en la que se entremezcla filosofía, psicología y espiritualidad.

La trama transcurre en la playa, en la que el personaje ha acudido en busca de paz y para liberarse de la angustia, un mal que nos aqueja a todos en mayor o menor medida y que no siempre tiene por qué ser malo. “Puede ser también un aviso”, dijo el ponente, para quien la enfermedad de este siglo no es el COVID-19, aunque ahora acapare toda nuestra atención, sino la depresión, junto con el estrés, la ansiedad y la angustia vital.

“La angustia es no tener pasión por nada ni por nadie. La vida sin pasión es un mero trámite biológico. La vida, sin una vertiente emocional, carece de sentido”, subrayó.

“La mística de un grano de arena” escenifica los caminos que adopta su protagonista para enfrentarse a sus fantasmas, aunque en él no pretende dar consejos, sino exponer una serie de reflexiones abiertas. No se trata, insistió, de un libro de autoayuda. “No hay una guía definitiva para enfrentarse a los retos vitales que encara cada uno, pues todos somos especiales y diferentes”, expuso. El protagonista, también. Al igual que los distintos personas con quienes se va encontrando en su recorrido vital.

Librarse de esos escollos es vital para alcanzar una mayor cota de felicidad, un objetivo que hay que tener voluntad de alcanzar. “La felicidad solo se encuentra en uno mismo, no se la puedes exigir a nadie más; eso es egocéntrico, no podemos poner nuestra felicidad en lo externo, en lo material o en otra persona”, apuntó.

Maza finalizó este libro durante el confinamiento. “Durante la cuarentena, me impactó ver la cantidad de odio que hubo en las redes, y que sigue habiendo, e incluso como algunas personas se aferraron a la situación para descargar acusaciones, señalar con el dedo y verter mierda de un modo desproporcionado. Un odio que, supongo, se encontraba en su interior y que por algún lado tenía que salir”, afirmó.

El odio es uno de los obstáculos a los que tiene que enfrentarse el individuo en su camino por la vida y también es más difícil e importante para Maza. “El miedo es de cobardes y el odio su soporte. Con la careta del odio podemos parapetarnos tras actos injustos, viles o hacer daño a los que tenemos más cerca, pero en el fondo lo que estamos es llenos de miedo y de resentimiento”, alertó.

“Hay que limar asperezas con el ego para que deje de ser carcelero”

El odio y la angustia vital no son los únicos obstáculos que se le presentan al protagonista de “La mística de un grano de arena” durante su recorrido por la playa. El arrastre es otro. “Esa inercia en la que todos nos sentimos atrapados muchas veces, y que nos lleva en volandas sin darnos cuenta, esa especie de atontamiento, de hipnosis. El trabajo, la televisión, las redes, la rutina diaria, el tedio de ver pasar una semana tras otra. No estoy criticando la rutina. Estoy hablando de insatisfacción, de sentirse atrapado”, expuso. La falta de ilusión es otro obstáculo en el camino existencial. “La incapacidad para ver la belleza de este mundo, la obstinación por centrarse tan solo en lo oscuro, en todo lo podrido que nos rodea”, dijo. El problema es que salir de la zona de confort, aunque no resulte placentera, es un esfuerzo titánico. “No nos gusta cambiar, ya que para ello primero hay que reconocer que estábamos equivocados y de nuevo aquí aparece el ego para intentar engañarlos”, expuso. En este sentido, añadió que la reflexión racional está bien como primer paso, para trazar un plan, pero matizó que en demasiadas ocasiones descuidamos la respuesta emocional. “A veces es mejor dejar de lado todo análisis intelectual para lanzarse hacia lo desconocido con valentía y pasión, dejando de lado el peso del pasado y los laberintos de nuestra mente racional”, observó. El libro está repleto de metáforas y alegorías. Una de ellas es la que representa al ego, Mefistófenes, el diablo a quien el Fausto de Goethe vende su alma para alcanzar todo lo que desea y que finalmente termina dominando a Fausto, a quien maneja a su antojo. Esto es lo que le pasa al ser humano, también. “Nos vendemos, nos dejamos llevar o no lo afrontamos abiertamente. Algunos somos dramáticos, yo lo soy, mandones, demasiado impulsivos... El caso es que llega un momento en que todos, y me incluyo, utilizan la frase ‘es que yo soy así’ para justificarse y esta frase es la que nos impide avanzar, la que nos mantiene anclado a la imagen que te has creado de ti mismo”, aseguró Maza, que opina que para alcanzar la esencia etérea hay que “limar asperezas con el ego para que deje de ser un carcelero y se convierta en aliado”. No es una empresa fácil, pero es posible.