La alcaldesa de Boimorto, María Xesús Novo, ha sido vacunada contra el nuevo coronavirus pese a que no tiene relación con el mundo sanitario y se suma así a la lista de polémicas por la administración del tratamiento a personas que no figuran en el protocolo. La regidora esgrime que el Sergas la incluyó en la lista de vacunación prioritaria en calidad de jefa de personal de la residencia de mayores de su localidad y apunta que no quería recibir la inyección, pero que si no lo hacía "había que tirar la dosis".

Según publica elDiario.es, a Novo, del PPdeG, le pincharon el antígeno en el geriátrico, del que dice ser jefa de personal por virtud de su cargo como alcaldesa. "Tengo una relación laboral porque voy todos los días por allí", habría asegurado, pese a tener dedicación exclusiva, al citado medio, que afirma que no cuenta con "ninguna formación que la relacione con el mundo de la medicina y los cuidados".

La información ha saltado poco después de que el líder del de su partido y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, haya apelado este mismo jueves a los "comportamientos éticos" individuales para pedir que, si alguien es llamado por error para vacunarse contra la covid-19, lo notifique y no reciba la dosis, ya que hay colectivos prioritarios que las necesitan. Tanto el BNG como el PSdeG ya han pedido explicaciones en el Parlamento por el caso de la regidora de Boimorto, que califican de "muy grave".