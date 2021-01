Medidas tardías y ¿suficientes?

“Creo que se han adoptado todas las medidas que se pueden adoptar de acuerdo con lo que permite el decreto del estado de alarma”, opina el epidemiólogo y profesor emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) Juan Gestal, para quien no deberían haberse relajado las restricciones en diciembre.

“Estas cifras son consecuencias de los eventos de supertransmisión que se celebraron en Navidad, más que las posibles mutantes del virus que puedan estar circulando y cuya importancia no conocemos en detalle”, afirma.

Ante la situación de la pandemia en Galicia en estos momentos, con más pacientes hospitalizados que en el peor momento de la pandemia y con las cifras de nuevos contagios batiendo sus propios récords, el epidemiólogo es partidario de un nuevo confinamiento de uno o dos meses, más que por adelantar el toque de queda como solicita la Xunta. “Esta sería la medida que habría que adoptar en este momento, pero no está incluida en el estado de alarma. Supongo que quienes no la han incluido ya algún día responderán por esto”, afirma.

Para África González, catedrática de Inmunología en la Universidad de Vigo, hay que frenar el avance del virus, que también achaca a la relajación de las medidas en Navidad. “Ha habido movimientos de personas en una época en la que el virus estaba circulando, por lo que se ha expandido y es lo que vemos hoy, cuando estamos en un momento álgido de la ola. Otra razón es que Galicia tiene, además, una baja tasa de inmunización, como se vio en los estudios de seroprevalencia, ya que la exposición al virus fue muy pequeña en las dos anteriores olas”, explica.

La inmunóloga califica de oportuna cualquier medida que reduzca el contacto social. “Si ahora adoptamos todas las medidas que sean posibles para restringir la movilidad, pero que la gente pueda continuar saliendo a la calle espero que baje la curva”, afirma la viróloga, que advierte de la importancia de que el proceso de vacunación se haga en el menor plazo de tiempo para alcanzar la inmunidad de rebaño. La experta apunta también la conveniencia de detectar todas las variantes del SARS-CoV-2 que están circulando. “Habría que intentar detectarlas con técnicas más rápidas que tener que secuenciar la cepa, para saber en qué porcentajes están circulando. Hay PCR que detectan esas variantes, al menos la británica”, explica.

Por su parte, el doctor Jesús Sueiro, portavoz de la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (AGAMFEC), entiende que estas medidas deberían ser suficientes para contener unos contagios con claro acento familiar. “Los positivos de los centros de atención primaria repiten apellido, lo que no deja lugar a dudas de donde se producen: en las reuniones familiares”, afirma.

El doctor cree que cerrando los lugares de reunión, como los locales de hostelería, adelantar el toque de queda o un nuevo confinamiento no sería necesarios. “Estar al aire libre no es una actividad que veamos que sea excesivamente peligrosa. La clave está en los espacios cerrados”, argumenta el médico, que califica la situación actual de peligrosa. “La curva de contagios tiene que ser muy suave para no colapsar el sistema sanitario, cuya capacidad no es infinita. Si las cifras se disparan nos vamos a encontrar en situaciones difíciles, como personas que necesiten cuidados intensivos y a quienes no se les pueda ofrecer. Esto se dijo al principio de la pandemia pero parece que se ha olvidado”, recuerda.

