Usted, que forma parte de ese reducido pero crucial porcentaje de la sociedad que sigue sin limitar sus contactos sociales: haga el favor, sea egoísta.

Ya que no piensa en los demás, piense solo en usted. Plantéese que tal vez mañana –Dios no lo quiera– podría sufrir un ataque al corazón, o un ictus, o una rotura de cadera, y quizá no haya camas en el hospital y tendrá que esperar, angustiado, en un pasillo. Cuando por fin sea tratado de su grave problema le atenderán sanitarios estresados, sobrepasados y agotados. Usted verá.

Póngase la mascarilla en el bar, salvo en el mismo momento de ingerir comida o bebida, y no fume en la terraza, ya que está prohibido. Esa prohibición le dará a usted igual, pero quizá sí le importará que cierre definitivamente ese bar en el que todos los días toma el café o la caña, ve el fútbol y lee los periódicos.

Sea egoísta, borde incluso, y rechace la invitación para acudir a esa cena en casa de sus amigos. Así evitará que le señalen como contacto estrecho y tener que confinarse si alguno de ellos da positivo.

Sea “mal padre” y diga simplemente “no” a llevar al niño a ese cumple con picoteo y sin distancias. Piense por usted, como suele hacer, y quédese tan ricamente en su domicilio. La idea es que haya más cumpleaños en el futuro y no que este sea el último para algunos.

Haga el favor, sea egoísta y ajústese bien la mascarilla, tapando bien la nariz. Evite dejar huecos. En espacios interiores lleve esa protección que Fernando Simón llamaba en junio “mascarilla egoísta”, la FFP2. Así evitará contraer un virus que puede dejarle pesadas secuelas, confinarlo boca abajo en la UCI o matarlo.

Por favor, sea egoísta. Quiérase y cuídese mucho. De esa forma nos cuidará también a todos, aunque eso a usted le importe un bledo.