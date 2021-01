"Estamos agotados, pero sobre todo estamos desanimados". Son palabras de una enfermera que trabaja en una unidad COVID del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) y que hoy lanza un mensaje en representación de todo el personal de Enfermería de los hospitales coruñeses a través de un audio difundido desde el Hospital de A Coruña. "Nos sentimos muy impotentes y por eso os pedimos, os suplicamos, ayuda", clama esta sanitaria ante la creciente presión hospitalaria por el incesante aumento de casos de COVID mientras siguen disparados los contagios y casos activos de coronavirus en el área sanitaria de A Coruña y Cee, la más golpeada por el SARS-CoV-2 en esta tercera ola de la pandemia, con la cuarta parte de los ya más de 16.000 contagiados en Galicia.

"Está claro que no hemos sabido transmitir el mensaje o bien no ha calado en la población", lamenta esta profesional mientras al Chuac -y al conjunto de hospitales del área sanitaria coruñesa- no dejan de llegar pacientes con coronavirus, con un incremento de la hospitalización del 70% en la última semana. Hoy hay ya 226 enfermos ingresados, 38 de ellos en la UCI. "Lo cierto es que no sabemos ya qué hacer para que la gente se conciencie de que no podemos tener contacto social más que para lo imprescindible", subraya esta enfermera, y añade: "Solo debemos salir de casa para ir al médico, al trabajo, al supermercado, al colegio... cosas imprescindibles". Desde la unidad COVID donde trabaja, esta profesional reflexiona: "No sabemos si es que la gente no lo entiende o es que no es capaz de hacer ese esfuerzo: la situación ahora mismo en el Hospital de A Coruña es muy preocupante y nos sentimos muy impotentes todo el personal".

"SUPLICAMOS VUESTRA AYUDA"

"Os pedimos o, mejor dicho, os suplicamos vuestra ayuda", declara visiblemente emocionada la enfermera. "Si no tomáis todos las medidas esto no se va a acabar nunca y mucha gente morirá, y tenemos que verlos morir en la planta", clama esta profesional desde una de las unidades COVID del Hospital de A Coruña, y concluye su mensaje con una clara llamada a la responsabilidad individual y colectiva en la atención a las indicaciones sanitarias para tratar de contener esta tercera ola de la pandemia que sigue sin tocar techo en la creciente escalada de una tercera ola que no ha hecho más que subir desde que comenzó el año: "Por favor, por favor, cuidadnos a los que os cuidamos".

CLAMOR DE LOS SANITARIOS CORUÑESES

Los profesionales sanitarios y los responsables médicos del área sanitaria de A Coruña y Cee llevan días llamando a la ciudadanía a hacer un uso racional de los recursos sanitarios y apelando a la responsabilidad individual para minimizar los contactos sociales y extremar las precauciones con el fin de tratar de frenar los contagios y de mitigar el impacto sanitario de esta tercera ola epidémica, que marca máximos por encima de la segunda ola de COVID que tuvo su cúspide en noviembre. El jefe de la UCI del Chuac, David Freire; la máxima responsable de las Urgencias del Hospital de A Coruña, especialistas de las distintas áreas implicadas en la atención médica a pacientes que ingresan con complicaciones derivadas del COVID como el internista Álvaro Mena y responsables de distintos departamentos de la gerencia del área sanitaria de A Coruña, entre ellos el director de Atención Hospitalaria, Pedro Marcos, llevan días tomando la palabra para hacer ver la realidad de la situación hospitalaria. Y mientras, las ambulancias siguen trasladando a pacientes a los hospitales coruñeses.