La tercera ola de coronavirus en Galicia no deja de dispararse. Ante el crecimiento desbocado de casos activos y la presión hospitalaria que sitúa a la comunidad en niveles peores que los del mes de marzo, la Xunta de Galicia ha impuesto nuevas restricciones. Un total de 116 concellos han pasado a riesgo extremo -más del 70% de la población- y se ha suspendido toda competición autonómica de deportes federados. Además, los entrenamientos de estas disciplinas también deberán adaptarse a las limitaciones de toque de queda y grupos de máximo cuatro personas.

Pero ¿qué pasa con los gimnasios? ¿se ven afectados por los cierres o por algunas medidas? En el conjunto de la comunidad todos los gimnasios ven modificada su rutina por una nueva medida: el cierre de vestuarios y zonas de ducha, que no podrán estar a disposición de los usuarios. Se podrán habilitar, en casos estrictamente necesarios, espacios auxiliares. En todo caso, los centros no se cierran en el conjunto de la comunidad, solo se aplican las limitaciones generales para las reuniones y el uso de mascarilla.

La excepción, Xinzo, Arteixo y Viveiro, en donde se ha suspendido toda la actividad no esencial y eso incluye el cierre total de los gimnasios, hostelería, espectáculos, bibliotecas o centros de apuestas.

Con todo, no hay que perder de vista las sucesivas modificaciones en cuanto a las restricciones en Galicia ya que nuevas medidas, como el adelanto del toque de queda, también influirán en los horarios de los gimnasios y en los hábitos de sus usuarios.