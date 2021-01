Adelantar el toque de queda es una medida que observan con recelo no solo las grandes superficies comerciales, sino también el pequeño comercio y otros sectores, como gimnasios e instalaciones deportivas. Tras el confinamiento modificaron horarios, aforos y servicios para ajustarse a las nuevas normativas, pero adelantar el toque de queda a las seis de la tarde, como propone el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se vive con distinta preocupación según los sectores, pues no afectará a todos por igual.

Francisco Cortegoso, director de operaciones deportivas del centro Mais que Auga en Vigo, señala que: “Es un elemento más que evidentemente nos perjudica en nuestro día a día. Tuvimos que ajustar el horario y adaptarlo para el toque de queda a las 10 de la noche. Nosotros tenemos un horario muy amplio, porque empezamos a las 7.00 horas y esa restricción de una hora fue fácil reorganizarla. Las clases acaban ahora a las 21.30. Pero si el toque de queda se adelanta a las ocho o a las seis de la tarde... Eso sería la puntilla definitiva a este sector. El 75% de nuestros clientes vienen en horario de tarde noche, que es cuando salen de trabajar. Ese horario sería un daño enorme para las instalaciones deportivas en general. Sus clientes principales no podrían acudir”.

El sector, insiste Cortegoso, ha tenido muchas limitaciones desde el principio de la pandemia. “Es verdad que es un sector muy dañado, aunque no nos han cerrado como a la hostelería, salvo el periodo de alarma, pero a veces no se si es mejor que te cierren a que te limiten tanto. Cerrar a las siete de la tarde... Los más afectados son los que vienen a los cursos, los socios tienen más libertad de horario”, incide.

Recuerda que solo el 0,28% de contagios se originaron instalaciones deportivas: “Se han hecho los deberes, se adoptaron medidas de seguridad, el uso de mascarilla es obligatorio y las distancias se guardan siempre, hay control de aforo... Creo que no merecemos medidas tan agresivas”.

Muchos pequeños comercios salvaron el ejercicio con las ventas online y no dudarán en ampliar horarios al mediodía si tienen que cerrar antes por las tardes. Es el caso de Belén González y su juguetería y librería infantil y juvenil A Pita Cega: “La gente se adapta muy bien a los cambios de horarios y a las normativas antiCovid, como la cita previa cuando reabrimos tras el confinamiento. Los clientes se han acostumbrado al comercio online, bien para enviar a domicilio o recoger en tienda sin tener que esperar y a reservar por las redes. En nuestro caso, en 2020 vendimos más que en el ejercicio anterior, pese al cierre durante el confinamiento. Pero no se que pasará si nos cierran a las seis y todo el mundo tiene que trabajar hasta esa hora. No vamos a poder ir a las tiendas, está claro. Tal vez en el comercio tengamos que ampliar el horario al mediodía, porque sino está complicado que la gente pueda pasarse. En vez de abrir a las 16.30 por las tardes, quizás convenga adelantarlo. Veremos, porque el mercado manda”.