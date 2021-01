El monte, un aula libre

Las escuelas bosque se han convertido en una alternativa cada vez más demandada en tiempo de pandemia. En tendencia. Pero no de un hashtag, sino de toda una filosofía pedagógica para esa etapa infantil de 3 a 6 años –o incluso de 0 a 3– en la que la enseñanza reglada no es obligatoria. Y si el COVID-19 se contagia sobre todo en espacios cerrados, ¿por qué no combinar las aulas con el aprendizaje en espacios al aire libre? Algo así han debido pensar las decenas de padres que han llamado a su puerta.

“Es el primer año que tenemos niños en lista de espera”, reconoce Noa Fernández, fundadora del espacio Foresta en Vincios, Gondomar, junto a su pareja, José Collazo. En los 5000 metros de terreno de los que disponen –solo la mitad está cercada– aprenden libres dieciocho niños de 3 a 6 años. “No toda la vida transcurre en el exterior, también tenemos un refugio y mucho material para diferentes temáticas que los pequeños investigan por sí solos”, reconocen sobre el aumento de demanda... y de consultas. “Aquí no se educa, aquí se aprende a través del juego libre, la convivencia y el acompañamiento respetuoso”, sonríe Noa con certeza. Esa “semilla de cambio” que plantó en 2017 está dando frutos y el próximo curso ofrecerán entre 5 y 7 plazas. Tras el confinamiento y una mayor concienciación sobre la salud y la relación con la naturaleza, algunos padres se plantearon alternativas a los protocolos que marcan la ventilación en las aulas o llevar mascarilla toda la mañana, incluso para menores de 6 años.

En la escuela bosque, los niños se inician en el aprendizaje –de septiembre a junio– lejos de la tecnología, por un coste de 350 euros al mes. “¿Y si trepan a un árbol?, nos advierten algunos padres. Por supuesto, hay muchas creencias arraigadas que parten del niño como ser incapaz y de ahí la siguiente pregunta: pero, ¿van a hacer lo que quieren? Normalmente, los más pequeños son muy sensatos”, defiende la fundadora de “Foresta”. Aspiran y trabajan para que se reconozca legalmente la categoría de “escuela en la naturaleza”. En general, resume, “de aquí salen niños muy seguros de sí mismos porque nunca nadie ha dudado de ellos”.

Un mimado –y trabajado– proyecto similar ha nacido en una finca forestal de Ourense este año, bajo el auspicio de la Asociación Aloumiños no bosque. Es un monte en Castro de Beiro, con un refugio que sirve de aula polivalente. Esta escuela de la naturaleza echó a andar con tres familias, pero para próximos años podrían llegar a 16 plazas. “Empezamos en plena pandemia y con el impulso de un grupo de madres y padres que buscaban que los intereses y necesidades de los menores se situaran en primer plano, así como un espacio coherente con este tipo de crianza y respetuosa a nivel educativo. Creamos una asociación para emprender una escuela en la naturaleza”, explican por videollamada Victoria y Mar Aragonés, Nieves Figueroa y David Pardo, educadores y familias de este innovador proyecto de educación infantil. “Hay unas rutinas muy generales, marcadas básicamente por el ritmo de las niñas y que atienden a la necesidad de alimentación o cuidados”, explica Victoria sobre este modelo no intervencionista que conecta con la naturaleza. El resto de la planificación lo marcan sus intereses e inquietudes. “Ellas deciden lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, dónde van a ir.... se organizan entre las tres para todo”, indica. “No existe el mal tiempo, sino ropa inadecuada”, sostienen las fundadoras justo en unas semanas en las que el tiempo ha mostrado su peor (o no) cara. “Cada día es una aventura; la naturaleza cambia constantemente y las niñas entienden los procesos de vida en directo, al tiempo que están en movimiento”, añade David Pardo. La versatilidad del paisaje, del que ellas se han apropiado, les provee de un parque de atracciones en el lugar donde se han caído dos pinos... o de una tienda, o un escenario. “Aprenden la libertad de gestionar las cosas por sí solas y la responsabilidad y los riesgos de las decisiones que toman”, coinciden. “Nos cuidamos entre todas; el juego solo se detiene si alguna no está bien”.

“El contacto con la naturaleza refuerza el sistema inmune”, completa Noa Fernández. No es de extrañar. Buceando en la historia, las primeras escuelas al aire libre se crearon a principios del siglo XX con el objetivo de mejorar la salud de la infancia. La tuberculosis era entonces una enfermedad para la que no había cura y sus primeros alumnos fortalecían sus defensas al beneficiarse del aire puro. Influyeron también las nuevas corrientes de renovación pedagógica y la falta de presupuesto para construir nuevos espacios educativos. Y las precursoras de las actuales escuelas bosque gallegas –y en todo mundo– se enraízan en Dinamarca, extendidas tras la II Guerra Mundial.

La Federación Nacional de Educación en la Naturaleza (EdNa), heredera de ese modelo, se plantea alternativas que pasan como en Dinamarca, por aprovechar los espacios exteriores: “La naturaleza, es un contexto saludable y seguro para la infancia y en estos momentos, más que nunca, los espacios naturales pueden y deben constituirse como entornos educativos complementarios a las aulas”, indican en un manifiesto. “La crisis del coronavirus nos ha llevado a una situación muy parecida a la que dio origen a las escuelas bosque: estar al aire libre es más beneficioso para la salud que los espacios cerrados”, razonan. Similar a lo que ocurre en la Escuela bosque coruñesa de Oleiros “Amadahi” donde ya advierten de que comienzan a cubrirse las plazas de la segunda edición de formación, educación infantil a través de la naturaleza, y donde comparten vivencias 16 menores de edades mezcladas Inspiradas en modelos como Waldorf o Montessori el respeto por la autonomía del niño es (solo) una de sus claves.