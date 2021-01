Unos 7.200 gallegos sufren síntomas de COVID meses después de la PCR negativa

Unos 7.200 gallegos sufren síntomas del coronavirus hasta diez meses después de contagiarse de la enfermedad. Se llama “COVID persistente” y, según la Sociedad española de médicos generales y de familia, (SEMG) afecta hasta un 10% de los infectados, cuyas molestias se mantienen a partir de las dos o tres semanas y hasta unos 185 días como media. Es decir, continúan afectados después de dar negativo en una PCR. Ya no contagian, pero no recuperan la salud. Y son ‘invisibles’ en las estadísticas porque no se consideran ya enfermos de COVID-19 desde que tienen un resultado negativo.