Comienza un nuevo año y dejamos atrás un 2020 cargado de malas noticias, donde cambió bruscamente todas nuestras vidas. A priori, los dichos y refraneros populares revelan que tras un mal trago, vendrán buenas nuevas. Eso puede suponer un síntoma de positivismo que ayuda a superar el día a día, pero nada más comenzar el 2021 una borrasca cubrió toda la península dejando temperaturas extremas, y cuando parece que la nieve y el frío empiezan a dar una tregua, mañana llega el día más triste del año, también conocido como Blue Monday. ¿Por qué el 18 de enero es el día en el cual el negativismo invade nuestras vidas?

Centrándonos en el hemisferio norte, las temperaturas siguen marcando unos niveles muy por debajo de lo que nos gustaría. En algunas ciudades incluso amanecerán con esa lluvia molesta que disfrutarías chocando contra tu ventana mientras cubres tu cuerpo con una manta. Pero es lunes, día laborable, otro motivo más para que el día te cueste un poquito más.

Las nuevas proposiciones de año nuevo ya han caducado. Has vuelto a fumar, solo has salido a correr 1 día (y la mayor parte del tiempo lo has pasado estirando) de todos esos días que decías en diciembre que ibas a cumplir. Además, los excesos navideños han dejado un vacío en tu cartera y ahora te arrepientes de por qué te has comprado esos zapatos tan feos. Y no cobrarás hasta dentro de varios días porque aún queda una eternidad para llegar a febrero. Sin embargo, tiene algo bueno, pues las redes se inundan de comentarios y en el hashtag #Bluemonday puedes compartir tus vivencias, siempre con un tinte deprimente que caracteriza el día.

Su origen data de comienzos de siglo, cuando el psicólogo Cliff Arnall decidió trabajar en una fórmula que decidiría cuál sería el día más triste del año

Pero su origen data de comienzos de siglo, cuando el psicólogo Cliff Arnall decidió trabajar en una fórmula que decidiría cuál sería el día más triste del año, para ser usado en una campaña publicitaria de Sky Travel, una extinta agencia de viajes. La realidad es que las fórmulas para llegar a esa conclusión han sido muy cuestionadas y no existe una ciencia exacta que indique que el tercer lunes de enero el día más triste del año. Así que respira tranquilo, mañana solo será un día más.