El pinchazo de la 'app' PassCOVID: los gallegos pasan de descargarla

Solo 64.276 gallegos habían usado esta App el pasado lunes, según fuentes de la Consellería de Sanidade –de un total de 2,38 millones de ciudadanos actualmente en la franja de los 15 a los más de 85 años–. Los responsables de la herramienta insisten en que se puede usar de forma anónima y que la protección de la intimidad está salvaguardada: “Nunca deja información al sistema sanitario de si eres positivo o si fuiste contacto de riesgo porque la información se almacena solo en los móviles de personas que están usando el sistema”, según el subdirector xeral de Sistemas y tecnologías de la información de la Consellería de Sanidade, Benigno Rosón. La baja cultura de manejo de estas aplicaciones entre la población y también ciertos recelos de la geolocalización pueden estar detrás del bajísimo número de descargas.

El paciente positivo introduce un código que avisará a los contactos de riesgo

Pero lo cierto es que su uso no ha calado en la sociedad, a pesar de las campañas de difusión y publicidad y las autoridades advierten de la importancia potencial para ayudar a parar las cadenas de transmisión del COVID. Por ejemplo, en caso de personas desconocidas que viajasen próximas en un autobús, o de coincidentes en una cafetería, recibirían un mensaje de aviso ante un caso positivo –que también descargase la aplicación– y que hubiera estado a dos metros de distancia durante más de quince minutos. Eso sí, dependen de que voluntariamente el caso positivo informe a través de un código.

Rosón asegura que esta aplicación –junto con la que se lanzó por parte del gobierno estatal, RadarCovid– “son complementarias y es importante y necesario que las use el mayor número de ciudadanos posibles”. En eso se basa la eficacia de las mismas. “La PassCovid, RadarCovid y el teleseguimiento son tres herramientas complementarias, que nos dan un mejor seguimiento de la enfermedad y que nos va a venir bien para la tercera ola; los pilares tecnológicos en Galicia ya están puestos”, indicó. “Estos sistemas automáticos completan el rastreo manual y son muy útiles para evitar la expansión”, añadió Rosón. “Estos sistemas funcionan bien con la responsabilidad de la gente”, destacó.

Cada vez que el Sergas comunica un caso positivo de enfermedad, entrega un código al paciente para que lo incluya en la App Radar COVID. En total, han contabilizado la entrega de 26.800 códigos, que de forma voluntaria el paciente debería incluir en la aplicación en su móvil. Eso sí, la administración desconoce si el paciente tiene la aplicación descargada o no y, en caso positivo, tampoco puede conocer si ha introducido el código.

De entre las 395 personas que llamaron al Sergas indicando que habían recibido un mensaje: “Ha tenido una exposición alta al COVID”, se establecieron 339 contactos estrechos. Pues bien, de ellos, hubo cinco personas en aislamiento que dieron positivo y desarrollaron la enfermedad.

Rosón: “Completan el rastreo manual y son muy útiles para que no se expanda”

¿Cómo harán para implentarla después de cosechar tan bajos resultados? Rosón se refiere a que la App “PassCovid” se está dotando cada vez de mayores servicios de valor para obtener más descargas entre la población gallega. A la información general, con avisos de restricciones por municipios se ha añadido un autotest de diagnóstico (permite enviar datos de salud) y la posibilidad de autodeclaración de contacto estrecho. Da acceso a herramientas del Servicio Gallego de Salud para el seguimiento de la enfermedad en pacientes que se encuentran en sus domicilios; así como acceso al registro de viajeros para aquellas personas que llegan a la Comunidad procedentes de zonas de alta incidencia del virus.

Aquellos que se descargan Passcovid podrán hacerlo con un perfil personal o uno anónimo. En el primer supuesto, se podrán registrar con la identificación segura Chave365, con la que se recibirán alertas, mensajes y consejos prácticos relativos al COVID-19; en el segundo, estos mensajes y alertas contarán con una naturaleza más genérica e incluirán los protocolos sanitarios vigentes en la región.

¿En qué se distinguen?

RadarCovid es la aplicación diseñada por el Gobierno de España para ayudar a evitar la propagación del coronavirus. Radar COVID avisa de manera anónima del posible contacto que pudiste tener en los últimos 14 días con una persona que resultara infectada y en el caso de producirse ese contacto te facilita la comunicación con la sanidad publica.

PassCovid.gal nació como “un canal de contacto telemático con los ciudadanos para facilitar la gestión de la pandemia” a mediados de octubre. Es la aplicación diseñada por la Xunta que complementa a RadarCovid y permite consultar información sobre coronavirus, recibir avisos si la persona estuvo en un establecimiento de riesgo por concentración de contagios y si fue diagnosticado la de COVID-19, puede comunicar a sus contactos estrechos los lugares donde estuvo, así como consultar el código de Radar COVID. Las versiones están disponibles para los sistemas operativos Android e IOS y para todo tipo de móviles inteligentes.

“La gente no está familiarizada y hay mucha desconfianza” José Durán - Profesor de Sociología de la UVigo

Cuestiones culturales y de desconfianza están, para el profesor de Sociología de la UVigo José Durán, detrás del bajo uso de estas aplicaciones. “No es una aplicación con la que la gente se ve familiarizada y también desconozco si se produjo un trabajo de difusión adecuado”, explica Durán. “En el mundo en que vivimos hay mucha desconfianza y circulan muchas informaciones enfrentadas”, contextualiza. “La confianza está sujeta a la opinión individual. Antes de las redes sociales o hace 30 años, lo que decían las instituciones no estaba tan mediado por las dudas. Ahora, no solo por las redes, si no porque se fue instalando la libertad de decisión, existe un mayor escepticismo”. añade.