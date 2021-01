Investigadores estadounidenses han detectado dos variantes del SARS-CoV-2 que podrían ser más contagiosas y que se comportan de manera similar a la cepa británica que se ha extendido en Reino Unido, según conclusiones de un estudio preliminar.

Una de las variantes ha mutado de manera similar que la cepa británica extendida por Reino Unido, mientras que la otra es una mutación no vista hasta la fecha por los investigadores y que se ha convertido en dominante en la capital del estado, Columbus, en tan solo unas semanas.

“La cepa de Columbus tiene la base genética de casos similares que hemos estudiado, pero presenta tres mutaciones que significarían una evolución muy importante”, indicó el profesor de patología de la Universidad de Ohio State Dan Jones, participante en el estudio.

Según Jones, la nueva variante “ha incrementado la transmisibilidad (del coronavirus) comparando con variantes padres” y consideró que medidas como restringir desplazamiento no van a ser suficientes para prevenir la extensión de esta nueva cepa.

La investigación, que aún no ha sido revisada por la comunidad científica, indica que el coronavirus está experimentando un período de cambios significativos en su composición genética.

Por su parte, en España, el exdirector del Sistema de Salud de la OMS y exconsejero de Salud del Gobierno Vasco Rafael Bengoa ha defendido un confinamiento domiciliario “de 3 o 4 semanas” y ha asegurado que se “está subestimando” la variante inglesa al tiempo que ha considerado que la situación “es bastante más grave de lo que se cuenta”.

En una entrevista en Onda Vasca, Bengoa ha indicado que la decisión “es seguir” con medidas parecidas en lugar de “intervenir más fuerte”, una estrategia que ha comparado con la de un paciente de cáncer “al que se le diera la mitad de la quimioterapia”.

El Gobierno “no baraja” el confinamiento, pero “por lo menos” debería estar preparando la “normativa necesaria para que las comunidades autónomas que lo pidan puedan decretar esta medida”, señaló.

Antonio Salas: “Cada dos semanas surge una mutación nueva en cada cepa circulante”

El comportamiento más contagioso de la variante británica del coronavirus no convence a todos los científicos. El genetista e investigador de la Universidade de Santiago Antonio Salas discrepa. Aclara que su postura “no es negacionista”, no rechaza que esa variante sea importante. “Puede serlo pero por ahora las evidencias científicas al respecto son muy limitadas. Hay que tener prudencia en los mensajes y no trasladar alarma innecesaria cuando aun hay tanta incertidumbre en la comunidad científica”, aclara. Salas recuerda que “cada dos semanas aproximadamente surge una mutación nueva en cada cepa circulante del virus. Surgen miles de cepas en todo el mundo” y que “la mayor parte de dichas mutaciones emergen de manera doméstica”, local. El equipo en el que trabaja en la USC ha estudiado 160.000 genomas del coronavirus y dispone de una colección de 28.000 mutaciones de todo el mundo. En esa ‘genoteca’ están presentes los genomas del SARS-CoV-2 que surgieron desde 2020 hasta ahora, incluida la variante del Reino Unido. Para el científico gallego, se “necesitan más evidencias para darle la importancia que se le está dando en los medios. Ahora surgen variantes importantes en todos los lados, UK, Japón, Sudáfrica,Brasil... Y han existido otras muchas importantes, incluso en España. La incertidumbre hay que valorarla en el ámbito científico pero cuando se traslada a la población surgen alarmas que son contraproducentes”.