En un escenario epidemiológico donde los contagios se extienden de forma muy rápida, Galicia se prepara para nuevas restricciones a partir del próximo martes, cuando se reunirá el comité de expertos que asesora a la Xunta. El comité clínico sopesa realizar cierres perimetrales por municipios, en lugar de las almendras perimetrales actuales que permiten la movilidad entre algunas localidades limítrofes, caso de Vigo con Redondela, Mos, Porriño, Nigrán y Gondomar o de Santiago con Teo y Ames. El conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, reconoció ayer en una entrevista en la Radio Galega que “mantener esos confinamientos tan grandes” no resulta “fácil de controlar” en todas las ocasiones, por lo que se analizan los “pros y contras” del otro modelo para contener la propagación del virus en la Comunidad.

Aunque de momento no se plantea un confinamiento domiciliario porque “hay herramientas de varios tipos y alcances” sin llegar a plantear “una medida tan extrema”, no se descarta una norma “conjunta” para el sector de la hostelería que podría conllevar el cierre de establecimientos en toda Galicia a partir de las seis de la tarde.

Pero sobre la mesa si se encuentra aplicar el denominado “Modelo Carballiño” o “alguna variante” en los municipios más afectados por la pandemia, según manifestó García Comesaña. Es decir, un cierre generalizado de la hostelería y otras actividades no esenciales con el objetivo de “limitar la movilidad” y que los gallegos “tengan menos interacciones” sociales, como se hizo en su día para frenar la pandemia en el municipio ourensano y que dados sus buenos resultados se aplicó también se a otras áreas de la provincia e incluso a las siete grandes ciudades gallegas.

Después del récord de positivos diarios alcanzado el sábado, con 914 contagios nuevos, el conselleiro que destaca que no hay un crecimiento exponencial, pero reconoce que es preocupante. Teme que se vuelva “más explosivo” por los contagios no descubiertos, es decir por las personas que no saben que han sido alcanzadas por el SARS-CoV-2. De ahí su insistencia en la necesidad del autoconfinamiento. En este contexto, Comesaña vincula el empeoramiento de la situación con las reuniones de Navidad y Nochevieja y avisa que aún hay tiempo para que afloren más casos derivados de estas fechas.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a quien el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, garantizó el abastecimiento de vacunas esta semana pese a la ola de frío, reconoció ayer que las cosas “van a empeorar”, en una entrevista de la cadena Ser.

En cuanto a la campaña de vacunación, Comesaña espera que esta semana todas las residencias de mayores hayan recibido ya la primera dosis de Pzifer y a finales de mes la segunda. Avanzó que Galicia cuenta con 2.000 enfermeras de Atención Primaria y 200 voluntarios que participan en la campaña de inmunización de las residencias, por lo que se está en disposición de alcanzar una cobertura diaria de hasta 100.000 pacientes, pero la clave está en el número de dosis que se reciben: “Ahora tenemos garantizadas 230.000 dosis de aquí al 31 de marzo, que si dividimos por dos nos colocan en poco más de 115.000 gallegos vacunados, es muy poco”. Moderna facilitará una primera remesa con 1.800 unidades, aunque ha garantizado 30.000 dosis entre finales de enero y el mes de febrero. El conselleiro confía en una mayor capacidad de producción por parte de Pfizer y la aparición de otras vacunas aparte de la Moderna, como podría se la de Oxford para acelerar la cobertura. Una vez vacunados los usuarios y trabajadores de las residencias de tercera edad, llegará el turno de los sanitarios de primera línea contra la pandemia, después los grandes discapacitados y en la última fase al resto de la población, empezando por los mayores de 65 años.

Galicia se acerca a los 8.000 casos activos con 718 en solo un día

Durante el fin de semana fallecieron 9 personas

La tercera ola de pandemia se extiende por toda Galicia que, en las últimas veinticuatro horas registró 718 nuevos contagios, 661 detectados por pruebas PCR. La Comunidad cuenta ya con 7.795 casos activos, 1.800 más que hace seis días, y el número de fallecidos se eleva a 1.450, medio centenar en lo que va del mes de enero y tras sumarse cinco decesos a los cuatro registrados el sábado. En concreto, se trata de dos hombres de 85 y 61 años que murieron en el CHUS de Santiago. Otro varón de 80 años que estaba ingresado en el Hospital de A Mariña. En el CHUO de Ourense falleció un varón de 72 años y en el CHOP de Pontevedra otro de 74. Además la presión asistencial aumenta en los hospitales con 360 ingresados en planta, 18 más que el día anterior; mientras que la ocupación de las UCI baja, hay 61 pacientes ingresados, dos menos que la víspera. Todas las áreas sanitarias empeoran sus datos, según los datos ofrecidos por la Xunta ayer, tras comunicar el endurecimiento de las restricciones para contener la propagación del COVID-19 en la Comunidad, después del impacto de las navidades. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, alertó ayer sobre la “preocupante” situación con el aumento de los contagios que, en su opinión, se deben a los “errores” de la Xunta. Recordó que Galicia vive actualmente el “récord de contagios desde el inicio de la pandemia” y que ya se preveía porque “muchos expertos alertaron de este riesgo”. Por ello, desde el BNG exigen un cambio de rumbo en la estrategia del Gobierno gallego y, en este sentido, Pontón ha emplazado a la Xunta de abandonar la “improvisación” para reforzar de forma urgente la sanidad pública y mejorar el sistema de rastreos y de pruebas PCR para hacer cribados masivos.