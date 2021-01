“Filomena”, el temporal más intenso de los últimos 50 años, bloqueó ayer media España con fuertes nevadas y temperaturas gélidas. El colapso en Madrid por la intensidad de la nieve, comunidad que solicitó la ayuda del Ejército, dejó paralizadas también las conexiones, con cancelación de vuelos y trenes. Más de 1.500 personas fueron rescatadas de sus coches, la UME tuvo que salir en ayuda de los conductores atrapados en los vehículos en las carreteras de la comunidad madrileña. Hospitales al límite y muchos domicilios de la región se quedaron sin agua, ni luz ni calefacción en una jornada con temperaturas bajo cero.

En todo el país: al menos cuatro víctimas mortales. El ministro de Transporte, José Luis Ábalos, pidió a los ciudadanos permanecer en sus domicilios y evitar desplazamientos porque “la situación es grave”. Ábalos hizo este llamamiento en rueda de prensa en la Delegación del Gobierno en Madrid junto al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien solicitó también a la población que no haga desplazamientos a no ser que sean “inevitables” porque tras las nevadas llegarán las heladas y la situación se complicará. Aseguró que son 657 carreteras afectadas por el temporal, de las que 133 permanecen cortadas, tres de ellas de la red principal. “Casi 20.000 kilómetros de nuestras carreteras están afectadas de una u otra manera por el temporal”, señaló.El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también pidió ayer por la tarde “máxima prudencia”. La alerta por nieve, frío, lluvias, viento y fenómenos costeros afectó a toda España y alcanzó el nivel rojo por las nevadas en diez provincias: Madrid, Toledo, Cuenca, Albacete, Guadalajara, Valencia, Castellón, Teruel, Zaragoza y Tarragona. A última hora de ayer continuaba la alerta roja en cinco provincias: Valencia, Castellón, Tarragona, Teruel y Zaragoza, donde se espera que se acumulen 20 centímetros de nieve.

En Galicia Filomena pasó con menos intensidad de lo previsto, si bien la nieve y el hielo dejaron decenas de accidentes de tráfico y se cancelaron vuelos y rutas en tren. Media Galicia amaneció ayer con temperaturas bajo cero, la mínima en el concello ourensano de Baltar (-12,4 grados). Al cerrarse el aeropuerto de Barajas y las conexiones ferroviarias desde la capital, Galicia quedó incomunicada con Madrid en avión y en tren. Desde Peinador solo se realizaron las conexiones con Canarias; desde A Coruña se pudo volar a Barcelona y desde el aeropuerto de Santiago a la ciudad condal, Alicante, Málaga, Mallorca, Las Palmas, Tenerife o Londres.

Con media Galicia con temperaturas bajo cero, la circulación en las carreteras de la comunidad se complicó por la presencia de nieve y placas de hielo, con medio centenar de incidencias. Hubo accidentes no solo en las vías del interior y montaña (Lugo y Ourense especialmente) también en autovías. Fue el caso de la Transcantábrica (A-8), a la altura del Alto do Fiouco, en la localidad lucense de Mondoñedo, donde tuvo que prohibirse la circulación de camiones por acumulación de nieve. También hubo incidentes en As Pontes, Vimianzo o Narón.

En cuanto a las temperaturas en la jornada de ayer en estaciones de la comunidad se registraron mínimas por debajo de los 10 grados en Baltar (-12,4º), Manzaneda (-10,9º), Calvos de Randín (-10,7º), Verín (-10,5º) o A Veiga (-10,3º).

En medio de este panorama de bajas temperaturas tuvo lugar un fenómeno curioso a mediodía de ayer. La máxima en el entorno de A Gudiña (Ourense) no pasaba de 2 grados pero en el lugar de Ventas de Teresa (parroquia de Pentes) se declaró un incendio forestal en plena ola de frío y con media España nevada. El fuego afectó a 9,2 hectáreas de monte.

En cuanto a las temperaturas, experimentarán un ligero ascenso, aunque seguirán las heladas de madrugada y la sensación térmica será de frío intenso debido a los fuertes vientos que soplarán desde el nordeste. Por ciudades, la mínima la marcará Ourense, con 0 grados, mientras que las máximas serán de 12 en Vigo. En Lugo, mínimas de 0º y en A Coruña, de 5º.

Continuarán formándose heladas de madrugada, la sensación térmica será de frío intenso debido a los intensos vientos del nordeste y la cota de nieve subirá a los 600 metros, según MeteoGalicia.

Al menos cuatro muertos en España

La jornada de ayer de la borrasca Filomena dejó al menos cuatro muertos en todo el país. Un hombre, de 54 años, falleció en la Comunidad de Madrid. Fue encontrado sin vida en su coche sepultado bajo la nieve en Zarzalejo, una localidad del norte de la región madrileña. La nieve en la capital española alcanzaba ayer los 60 centímetros, la peor nevada desde 1971. En Málaga, un hombre y una mujer fueron encontrados sin vida después de que el vehículo en el que viajaban fuese arrastrado por el agua cuando iban a cruzar el río en Fuengirola (Mijas). Y en Calatayud (Zaragoza) falleció un hombre (sin hogar). La Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha decidieron suspender las clases al menos mañana y el martes tanto en colegios como en universidad.