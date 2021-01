Habíamos creído –incluso se lo imaginaban los propios estadounidenses pese al retroceso democrático de estos años– que cosas así jamás podían suceder en la gran excepción americana. Pero las imágenes de desorden y caos en Washington nos han devuelto a una realidad que no podemos perder de vista en nuestros deprimentes días ni en el más inmediato futuro.

Ezra Klein escribió en el “New York Times” que los republicanos habían repetido que a Donald Trump había que tomarlo en serio pero no “al pie de la letra”. Se ha demostrado, sin embargo, que muchos de sus partidarios interpretaron todas sus palabras y gestos de manera literal. De hecho, minutos antes de que las turbas irrumpieran en el Capitolio, el presidente, que ayer daba marcha atrás para tratar de esquivar el peso de la vigésima quinta enmienda, era el mismo desequilibrado que las arengaba: el pirado pirómano que encendió el fósforo.

El Partido Republicano, al menos una mayoría cualificada, no supo o no quiso ver el alcance de la amenaza. A qué se arriesgaba la nación con un sujeto tan aterrador. Cuando se convirtió en el favorito del Grand Old Party en 2015 resultaba obvio que ya era un narcisista envilecido, un estafador en el mundo de los negocios que practicaba el matonismo en sus relaciones con el prójimo y un demagogo de catálogo. Nada de esto fue suficiente para detenerlo. Al contrario, se prodigó hasta la hora del despecho final. La política en la cuna de la democracia ha tenido que recorrer un largo camino de oprobio hasta admitir que Trump es demasiado peligroso para ocupar el cargo un minuto más.

La aplicación de la vigésima quinta enmienda supondría reconocer una rebelión dentro del propio Gobierno. En España no hay más remedio que extraer conclusiones sobre la revuelta emprendida por los dirigentes catalanes del procés para tener un caso similar de insurrección a escala ante las instituciones democráticas. La supervivencia de una sociedad libre depende de su capacidad para escandalizarse.