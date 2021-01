En el epicentro de la pandemia

Alemania confirmaba ayer su cifra máxima diaria de fallecidos por coronavirus, rozando los 1.200 muertos, según los datos del Instituto Robert Koch (RKI), el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas. El COVID-19 ya se cebó un total de 38.795 vidas en el país, a pesar que la canciller Angela Merkel, y los 16 líderes de los estados federales acordaron esta semana prorrogar el confinamiento y adoptar nuevas restricciones sobre la vida pública. Desde el centro de la capital berlinesa, la profesora viguesa Beatriz López comenta con cierta morriña que aún no se visualiza ni el principio del final. “Berlín en ciertos aspectos no parece Alemania y la policía ya ha tenido que desmantelar fiestas en parques”, critica.

En el Reino Unido la situación también roza la crisis sanitaria en la capital. Sadiq Khan, alcalde de Londres, declaró ayer que la situación en esta ciudad está fuera de control, anunciando un “incidente mayor”, donde no se asegura la respuesta normal de los servicios sanitarios, con un ratio de contagiados de uno por cada 30 londinenses.

El gallego residente en Lincoln, Alejandro Bena también asegura que “existe cierta irritación entre la gente” ya que la posición del gobierno frente al virus varió mucho sobre todo antes y después de que Boris Johnson estuviese ingresado”. También acusa al Brexit y los últimos acontecimientos políticos de una falta de confianza en el gobierno.

En Portugal, la situación se torció aún más ayer, con cifras sin precedentes desde el inicio de la pandemia en muertes y contagios. Las autoridades sanitarias lusas notificaban 10.176 nuevos casos de coronavirus y 118 muertes en 24 horas, y que coinciden con el debate sobre un previsible aumento de las restricciones a partir de la próxima semana. El director territorial de una multinacional, Yago Dosil, confirma la creciente preocupación social por la situación que atraviesa Portugal, que durante la primera ola pudo anticiparse con medidas restrictivas y sortear mejor la pandemia.

“Sigue habiendo fiestas ilegales pero yo no sé cuándo podré viajar a Vigo” Beatriz López González y Aroa - Berlín (Alemania). Profesora secundaria y Bachillerato

La profesora viguesa de español y danza en la ‘Bundtstift schule’ (escuela) de Strausberg, en Brandeburgo, Beatriz López, da clase de secundaria y Bachillerato en una escuela que puso en marcha un pionero programa. de turnos en las aulas, aunque acabó de un modo “un poco caótico”, reconoce. Aún así, son ejemplares en el uso de tecnologías –pizarras digitales y otros dispositivos– durante la pandemia y la distancia social de los alumnos. La joven de 37 años que llegó a Berlín en 2012 sigue impartiendo clases en los cursos de fin de etapa académica de forma presencial; el resto están siguiendo el curso online. También allí sigue el cierre total de los negocios, incluida la hostelería salvo el servicio a domicilio y supermercados. “El colegio da un servicio de acogida para familias que no pueden tener en casa solos a sus hijos, por razones de trabajo... y dicen que van a dejar así la situación hasta que avance febrero”, razona la viguesa con cierto desazón. Justamente, mientras conversa, se produce la primera vacunación de una anciana berlinesa. “Estamos un poco desmoralizados porque no vemos el fin. No sé cuándo podré viajar a Vigo...” se lamenta, después de unas atípicas vacaciones navideñas. Como familia monoparental tiene derecho a la prestación de guardería de urgencia, mientras ella trabaja. “Estamos desde antes de navidades en cuarentena. Yo la respeté, con mi hija de 5 años Aroa y solo nos juntamos con tres personas en fin de año. Me hago pruebas para la escuela. Pero en el grupo de amigos nos indigna que nosotros cumplimos unas normas, pero en Berlín, la ciudad de fiesta, la meca del tecno... sigue habiendo fiestas ilegales, en parques o lugares clandestinos”, lamenta, “no es Alemania”.

“Trabajamos los dos pero tenemos derecho a una guardería de urgencia” Sandra Castro y Pablo Martínez - Baviera (Alemania). Trabajadores en una fábrica

“En la zona de Baviera, la gente está muy concienciada de la situación”, explica la gallega Sandra Castro desde Kaufbeuren. Aunque matiza excepciones, quizás entre los más jóvenes. Una analogía con lo que ocurre en España. “Todos tienen claro que, cuanto menor cumplimiento de las medidas, más tiempo de convivencia con el COVID”, ejemplifica esta guardesa que montó con Pablo Martínez Pacheco su familia en la región alemana de Baviera por razones de trabajo y donde nacieron sus dos hijos, Joel e Irene, de 5 y 3 años. Muestra de su responsabilidad es que decidieron pasar las Navidades solos, prácticamente por primera vez en Alemania, tras registrar algún caso de coronavirus dentro de la familia.

Las mayores restricciones impuestas recientemente por el gobierno de Merkel han afectado negativamente a causa del cierre de guarderías a esta familia, ya que el matrimonio trabaja en la misma fábrica. “Es cierto que hay guarderías de urgencia, para padres que tienen trabajos imprescindibles, como la Medicina, o como en nuestro caso, si ambos están en una franja horaria trabajando en la que no es compatible con el cuidado de los menores”, explica Sandra. Ocurría que, en el caso de los Martínez-Castro, ambos progenitores trabajan en el mismo centro lo que dificulta el encaje de horarios. “A partir de la semana que viene solo podremos llevar a los niños dos horas a la guardería”, explica la trabajadora. Compatibilizar horarios y realizar más recados juntos es la mejor opción para estos gallegos que sí perciben el temor ante esta tercera ola en los fríos ojos germánicos.

“Están muy preocupados, el fin de semana todo cierra a las 13 horas y no hay movilidad” Yago Dosil Molinos - Oporto (Portugal). Director territorial de empresa de seguridad

“En Portugal el repunte de casos se está viviendo con mucha preocupación, ya que en las anteriores olas estaban bastante localizados, pero a día de hoy están dispersos por todo el país”, explica el director territorial de la multinacional Securitas Direct, Yago Dosil (Serra de Outes, 1982) que trabaja en la zona norte del país. “Desde el principio de la pandemia tenemos que hacer mucho hincapié en que cumplimos todas las medidas de seguridad protección y distancia”, asegura. Además de contar con herramientas de prevención, todas las reuniones son virtuales –e incluso los procedimientos de contratación de personal–. También crece la preocupación por el movimiento de trabajadores fronterizos. “Continúan anticipándose con restricciones, pero la Navidad ha hecho que se descontrole la situación. Ayer mismo aplicaron medidas más duras que las que hay en Galicia: el fin de semana se cierra todo a las 13 horas y hay cierre perimetral en todos los municipios. Son conscientes de que es lo único que funciona y esperar por la vacunación cuanto antes”, indica.

“Me da muchísimo miedo contagiarme aquí; los hospitales están colapsados” Alejandro Bena - Lincoln (Reino Unido). Traductor y localizador de videojuegos

Forma parte de un ‘grupo burbuja’ de cuatro personas. El experto en localización de videojuegos Alejandro Bena (Lugo, 1991), vive en Lincoln desde hace 4 años –ahora entre las ciudades más afectadas junto a Londres– y asegura: “Me da muchísimo miedo contagiarme aquí; los procedimientos y los hospitales funcionan mucho peor que en España. En Londres los hospitales están muy colapsados; la situación allí es muy muy grave”. “Tengo la suerte de que mi empresa, Rockstar Games, nos permitió trabajar desde casa según empezó la pandemia. Al trabajar en videojuegos, podemos hacer nuestro trabajo de forma remota sin grandes complicaciones”, explica. “Muchos de nosotros no vimos a nuestras familias en Navidad, ya sea por el riesgo que conllevaba ir hasta Londres y volar desde allí, o bien por las dificultades que había para viajar de un país al otro. Pasar un año más o menos confinados fue duro, pero el hecho de no poder ver a nuestras familias y amigos en Navidad a algunos nos afectó todavía más”, reconoce.

“El malestar es general; en mi ciudad se prepara un centro de vacunación masiva” Erik Rodríguez Vázquez - Bristol (Reino Unido). Ingeniero y diseñador industrial

“El malestar es generalizado, por mi parte solo espero que se reduzca el ratio de fallecidos y contagiados”, explica el ingeniero gallego Erik Rodríguez Vázquez (A Coruña, 1986) afincado en Bristol, donde dirige una consultoría de innovación. El también diseñador industrial considera la situación en el país “bastante crítica”, aunque varía entre ciudades y zonas. “En la ciudad que resido, el alcalde de Bristol, Marvin Rees, ha informado de que se están finalizando los preparativos para un centro de vacunación masiva, controlando el acceso de personas y recomendando que no se acceda a hospitales o centros de salud hasta previo aviso”, relata. Con respecto a las nuevas restricciones, explica: “Personalmente, mi día a día no se ha visto excesivamente afectado, ya que puedo trabajar e investigar en remoto. En cambio, la mayoría de los negocios han tenido que cerrar y mucha gente está ahora en casa sin posibilidad de acceder a su puesto de trabajo, como es el caso de muchos amigos investigadores”.