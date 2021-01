Las nuevas incógnitas de la vacunación

Si las previsiones del Ministerio de Sanidad y la Consellería de Sanidade se cumplen, en este mes de enero en Galicia se administrarán las vacunas antiCOVID de Pfizer y Moderna. De esta última, llegarán en días la primera remesa para enero y febrero con 30.000 unidades.

Ante la convivencia de ambas vacunas surgen dudas. ¿Podrá elegir cada persona la que se pondrá? ¿Se establecerán criterios y cuáles para administrar una a parte de la población y otra al resto? ¿Se podría recibir la primera dosis de Pfizer y la segunda de Moderna? Al igual que muchas cuestiones sobre el coronavirus, no todas tienen contestación.

Desde el Sergas, responden que, de momento, desconocen si establecerán criterios específicos para administrar los viales de Moderna a unas personas y los de Pfizer a otras.

Sobre la edad de los receptores, la expresidenta de la Sociedad Española de Inmunología África González Fernández y profesora de la Universidade de Vigo –a preguntas de este diario– explica que “las dos pueden emplearse para mayores de 18 años”.

“No recomiendo dar una vacuna y la otra al mismo tiempo” Alejandro Cravioto - Experto de la OMS

En la información del Gobierno británico sobre la vacuna de Pfizer, se señala que “la seguridad y eficacia de esta en menores de 16 años no ha sido todavía establecida”.

Por su parte, la FDA de Estados Unidos (Food and Drug Administration) señala que “la vacuna contra la COVID-19 de Moderna está autorizada para su uso en personas de 18 años en adelante” y que “no se ha evaluado la seguridad y eficacia en menores de 18 años” por lo que “la autorización de uso de emergencia de esta vacuna no incluye su empleo” en los menores de edad.

“En general, no recomendamos estas vacunas por debajo de los 16 años porque no tenemos datos al respecto”, aunque se está investigando en menores de 12 a 16 años, señalaba ayer en un encuentro con el público en Twitter la directora del departamento de Inmunización de la entidad, Katherine O’Brien.

“No recomendamos estas vacunas por debajo de los 16 años” Katherine Obrien - Experta de la OMS

Caso diferente son los mayores. África González recalca que en el caso de la vacuna de Moderna se ha visto que entre los mayores de 65 años que la recibieron “ninguna persona desarrolló COVID, por lo que la protección en esta franja de edad es excelente”. González añade: “de los 3.500 voluntarios que recibieron la vacuna de Moderna, ninguno desarrolló la dolencia”.

En el caso de Pfizer, la efectividad, apunta la doctora, es del 93,7% en las personas mayores de 56 años.

Además de la edad, otro punto importante es el concerniente a las alergias. África González informa de que “al igual que se ha visto para la de Pfizer, podría haber personas alérgicas a alguno de los componentes de la vacuna. En general con la de Pfizer no está habiendo problemas, y en los casos que se detectaron reacciones, se solucionaron enseguida”. No obstante, recalca que “hay que ver la composición de la vacuna” para comprobar si se es alérgico a algún componente (en el gráfico, se detallan). No hay que olvidar que en el Reino Unido, dos trabajadores sanitarios con antecedentes de alergias graves presentaron una reacción adversa.

“Entre los mayores de 65 años que recibieron la de Moderna, nadie enfermó” África González - Catedrática de Inmunología

Respecto a la posibilidad de recibir una primera dosis de Pfizer y otra de Moderna, África González señaló que “lo aconsejable es recibir la primera y segunda dosis de la misma casa comercial. Es lo que se ha estudiado en los ensayos clínicos y lo que está demostrando que funciona”. De hecho, tanto Pfizer como Moderna subrayan que no hay datos disponibles sobre la intercambiabilidad de sus vacunas con otra diferente.

No obstante, la catedrática de Inmunología gallega añade que si no fuera posible administrar las dos dosis de la misma farmacéutica “dado que ambas han ofrecido resultados de eficacia muy parecidos y ambas contienen RNA frente a la misma proteína, si no hubiera opción, se podrá poner la primera vacuna de una casa y la segunda de otra, pero no es deseable”.

Por su parte, Alejandro Cravioto, presidente del Grupo Asesor Estratégico de Expertos de la OMS (SGAE) señaló en su comparecencia en Twitter ayer que “no recomendamos de momento dar una vacuna y otra al mismo tiempo. Al menos, habría que esperar dos semanas entre ambas”.