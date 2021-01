La borrasca Filomena ha congelado Galicia, y todavía queda frío para rato. Los termómetros están bajando hasta temperaturas gélidas, más propias de otras latitudes. Esta madrugada la mínima de la comunidad se apuntaba en Baltar con -13,2, pero las máximas tampoco están dando tregua. Pasadas las 10:00h la máxima se la apuntaba Arteixo con poco más de 7 grados. Todo esto ha teñido la comunidad de blanco y ha hecho necesario extremar las precauciones en el hogar o en la carretera.

Según la previsión de Meteogalicia, está será la tónica de cara al fin de semana. Hoy viernes la cota de nieve se situa entre los 300 y los 400 metros, Galicia se despertaba con heladas y se espera que incluso en las horas centrales del día las temperaturas sigan siendo frías.

Pero el sábado la situación se pone todavía más peliaguda. La cota de nieve sigue descendiendo hasta los 200 metros, lo que hace posible que se vea nieve en lugares poco habituales. Vigo o Pontevedra rozarán los cero grados pero, ¿nevará en las Rías Baixas? Aunque todo es posible, parece que esta peculiar estampa no llegará a la costa atlántica ya que no se esperan precipitaciones. Así, la aparición de copos será más probable y generalizada en las provincias de Lugo y Ourense. Las temperaturas no experimentarán cambios, si acaso un leve descenso en algunas zonas.

A partir del domingo Galicia quedará bajo la influencia de las altas presiones, aparecerán los cielos despejados y se reducirá la probabilidad de precipitaciones, pero seguirán las temperaturas muy frías y las heladas de madrugada. Será desde el lunes y a lo largo de toda la semana cuando se prevé que comiencen a remontar ligeramente las temperaturas, aunque el frío persistirá.