El Grupo español de pacientes con cáncer (GEPAC) lanza la campaña “Que el miedo no te paralice”, una iniciativa de concienciación social que quiere acabar con el temor que existe actualmente a acudir al médico y recordar la importancia de seguir con las revisiones. “Nos enfrentamos a una problemática que estamos a tiempo de solucionar siempre y cuando se tomen ya las medidas necesarias para ello si no queremos enfrentarnos en un futuro no muy lejano a innumerables diagnósticos tardíos en enfermedades graves como el cáncer”, ha destacado en una nota la presidenta del GEPAC, Begoña Barragán.

Los pacientes con cáncer necesitan una atención hospitalaria continuada ya sea a través de telemedicina o de visitas presenciales que el miedo no puede paralizar.

Barragán ha recordado que diferentes estudios demuestran que el paciente con cáncer en la sangre es de los más vulnerables frente a la COVID-19, con una mortalidad global que se sitúa en torno al 30 %.

Sin embargo, el estudio Problemas y necesidades de los pacientes con cáncer frente a la COVID-19, realizado por el grupo señala que un 43 % de los pacientes con cáncer han dejado de ir al médico por miedo a contagiarse. La pandemia, las modificaciones en los tratamientos y el propio confinamiento han afectado, sin duda, anímicamente a los pacientes, especialmente vulnerables. Las principales recomendaciones de GEPAC para los pacientes con cáncer en estos momentos de pandemia pasan por consultar con los profesionales médicos de confianza todas las dudas que puedan surgir. “Si el equipo médico recomienda asistir al centro sanitario de forma presencial, seguir las indicaciones sanitarias para protegerse del contagio”. También, “evitar el autodiagnóstico mediante información encontrada en diferentes medios “online” o basarse en las experiencias de otras personas”.