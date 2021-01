Á volta das vacacións de Nadal os 59 centros escolares que participan nesta VI edición do proxecto de xornalismo escolar FARO DA ESCOLA iniciarán a elaboración do seu particular xornal, de 32 páxinas se a evolución deste curso escolar o permite. Ata agora os colexios planificaron e foron apuntando ideas de contidos para os seus respectivos periódicos individuais, que ao final do curso se imprimen na rotativa do diario decano. Pero a redacción e o traballo real de escrita, fotos, maquetación será a partir deste segundo trimestre, segundo apuntan coordinadoras de varios colexios.

E neste mes de xaneiro empezarán tamén as charlas dos escritores e escritoras que cada curso percorren os centros educativos para falar cos escolares sobre as lecturas e creación de historias. Neste curso, debido á situación sanitaria por Covid, as conversas cos autores e autoras da man de Xerais poderán ser presenciais ou virtuais, en función do que cada centro e autor decida. As charlas literarias combinaranse con obradoiros de científicos impulsados polo CSIC, ademais dos encontros sobre igualdade e xénero impulsados pola Deputación de Pontevedra, “A Cidade Violeta” (impartido por Anxo Fariña e organizado polo Concello de Vigo) e actividades propostas por Vitrasa, Vegalsa e FCC, todos eles patrocinadores e colaboradores do proxecto.