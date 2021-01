Vuelven los encuentros familiares. Los gallegos podrán pasar el Día de Reyes, última fiesta de las Navidades, con su familia pese al cierre perimetral que afecta a numerosos municipios. El comité clínico que realiza el seguimiento de la evolución del COVID-19 y asesora a la Xunta, ha decidido que se permita la movilidad excepcional para visitar a la familia –como ya se hizo en Nochebuena y Nochevieja, aunque entonces por periodos más amplios– pero la limita exclusivamente al próximo miércoles, día 6 de enero.

En concreto los desplazamientos entre municipios estarán autorizados entre las 6 de la mañana y las once de la noche para cumplir con el toque de queda, ya que en esta ocasión no se amplía hasta las 1.30 horas como se hizo en las otras fechas señaladas. De esta forma, Galicia ‘blinda’ sus Cabalgatas y la noche de Reyes a la vez que evita grandes aglomeraciones de público y el trasiego de personas entre municipios al no autorizar la movilidad el día 5 de enero.

El comité de expertos acordó también en su reunión de ayer prorrogar el cierre perimetral de la Comunidad de Galicia, que inicialmente concluía el próximo día 6 de enero, hasta el próximo día 11. Las nuevas medidas se publicarán en el Diario Oficial de Galicia hoy mismo y entrarán en vigor a las 00,00 horas del miércoles.

La evolución de los contagios en A Coruña y Santiago preocupa a los expertos, que acordaron añadir a los dos municipios al listado de áreas de vigilancia especial y no de descartan medidas más duras en los próximos días. Pese al cierre perimetral en vigor se sitúan en el nivel medio de restricciones, pero la transmisión del COVID-19 sigue al alza. Las incidencias acumuladas de los últimos 14 días suben a 220 casos por cada cien mil en Compostela y 198 casos por cien mil en A Coruña.

Por el contrario, la mejora detectada en los municipios coruñeses de Carnota y As Pontes aconsejaron rebajar al nivel básico las restricciones en vigor. Así, se suprimen las limitaciones de movilidad que mantenían hasta ahora.

También el municipio coruñés de Narón pasa de nivel medio alto a nivel medio y sale de la almendra del cierre perimetral con Ferrol, que se mantiene en nivel medio-alto.

El repunte de contagios y hospitalizaciones por COVID-19 en los últimos días, sigue en ascenso en Galicia pero todavía falta conocer el impacto real de las últimas fiestas.

El comité clínico ha decidido mantener las restricciones vigentes en la Comunidad hasta su próxima reunión, que se celebrará el próximo viernes, ya que el grupo de expertos considera necesario esperar unos días para poder evaluar la evolución epidemiológica después de las medidas adoptadas durante Navidad y Fin de Año.

La Consellería de Sanidade, por su parte, recuerda la “obligatoriedad” de cumplir todas las medidas establecidas por la Xunta de Galicia para mejorar la situación epidemiológica y poder así disminuir las restricciones vigentes. Recuerda la importancia de mantener distancias y mascarillas en las reuniones familiares de no convivientes y ventilar las habitaciones.