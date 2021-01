La vigilancia de los efectos secundarios de la vacuna superará los dos años

Así lo explica Federico Martinón, pediatra e investigador. “Por el mecanismo de acción que tienen las vacunas,los efectos secundarios cuando aparecen lo hacen de forma precoz. Aun así la vigilancia sobre las mismas se extenderá no solo durante al menos los dos años que duran los estudios pivotales de estas vacunas, sino de forma indefinida a través de la farmacovigilancia”, expresa.

Según sus reflexiones, las agencias reguladoras que nos interesan, en concreto la agencia europea, “ha dado una aprobación condicionada, esto es, que los datos de seguridad son suficientes como para utilizar la vacuna en una situación como la actual y en el que los beneficios de la vacuna superan los riesgos potenciales”.

“No olvidemos que en nuestro país mueren un promedio de 200/ 300 personas diarias como consecuencia de esta enfermedad, y eso sí es un hecho constatado. En cualquier caso, a día de hoy ya se han administrado más de 5 millones de dosis de vacunas frente a la COVID en el mundo, unos 2 millones de la vacuna de pfizer-biontech, sin que haya ocurrido ninguna incidencia destacable y ratificando hasta la fecha la seguridad observada durante los ensayos clínicos”, añade Martinón ante las dudas sobre posibles efectos de la vacuna.

“Cuando se lleva a cabo una vacunación a tantos miles de millones como esta que está en marcha por una parte van a producirse muchas coincidencias entre vacunación y otros problemas de salud que no tienen nada que ver con la vacuna pero que coinciden temporalmente y que habrá que esclarecer, y por otra parte también puede producirse algún efecto secundario de muy baja incidencia que no es detectable en los estudios previos. En cualquier caso por lo que hoy sabemos los efectos secundarios son perfectamente asumibles siendo muy escasos y de poca importancia y mucho mayores los beneficios”, comenta Juan Gestal, epidemiólogo y exdecano de la Facultad de Medicina de Santiago.

Además de la RNAm de Moderna, llegarán la de Oxford, la rusa, la de Jansen y una china, apunta Gestal. “Los rusos han ofrecido a Oxford AstraZeneca, que emplea en su vacuna un adenovirus de chimpancé, que utilicen una de las cepas de adenovirus humanos de su vacuna como segunda dosis. En ese ensayo clínico de Oxford en el que por error usaron una primera dosis con la mitad de carga de antígeno obtuvieron una eficacia protectora mayor que cuando utilizaron la dosis completa y seguramente se deba a eso”, explica Gestal.

¿Cuándo llegarán las demás vacunas?

“En unos días tendremos la otra de RNAm de Moderna y también muy pronto cuatro muy avanzadas de vectores virales, la de Oxford, la rusa, la de Jansen y una china. Estas al precisar dos dosis tienen un pequeño problema y es que podamos desarrollar inmunidad frente al vector, que disminuya su eficacia”, expresa Gestal.

Según explica Federico Martinón, estas primeras vacunas son muy exigentes desde un punto de vista logístico, por la necesidad de congelación y ultracongelación, “algo que se puede superar bien en los países desarrollados, pero que supone una traba adicional en los países más desfavorecidos, y disponer de vacunas con otras tecnologías facilitará el suministro”.

Galicia ha alcanzado las 9.500 personas vacunadas una semana después de las primeras inoculaciones, que tuvieron lugar el pasado 27 de diciembre en la residencia Porta do Camiño de Santiago de Compostela. La cifra fue publicada ayer por la Consellería de Sanidade a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. En él, la Administración autonómica avanza que en la jornada de hoy se espera alcanzar los 12.000 vacunados. Tras la llegada de las primeras 500 dosis de la vacuna de Pfizer, las inoculaciones arrancaron en Galicia el pasado domingo 27 de diciembre en la citada residencia compostelana, donde Nieves Cabo se convirtió en la primera en recibir la vacuna en territorio gallego.

El martes, con un día de retraso según lo previsto por un problema logístico, Galicia recibió la segunda remesa de vacunas, compuesta por 18.000 dosis. Ese mismo número de dosis está previsto que lleguen ahora a territorio gallego. Con todo, estas vacunas no podrán ser suministradas hasta un día después para cumplir con los procesos para su aplicación.

En la provincia de Ourense, según informó ayer la gerencia del área sanitaria ourensana, está previsto que reciban la vacuna 573 personas entre residentes y trabajadores de residencias de Vilamartín de Valdeorras, Gomesende, Cartelle, A Merca, Xinzo, Vilar de Santos y la propia Cidade das Burgas.

Más candidatos vacunales siguen “progresando”

Según Martinón, la aprobación de las vacunas será ágil. “Bueno, esto va a una gran velocidad. El ritmo de aprobación de las diferentes vacunas, depende también de los requisitos y de los procedimientos de las diferentes agencias reguladoras. En lo que a nosotros nos interesa, que es la agencia europea del medicamento, es previsible que los próximos días apruebe una segunda vacuna, que sería la de moderna. Y por los datos disponibles, es esperable que en unas semanas dispongamos de una tercera, que sería la de Oxford”, comenta el experto. “Mientras tanto, otros candidatos vacunales siguen progresando en su desarrollo clínico”, apunta Martinón

“La aprobación de las demás vacunas es importante, porque es necesario abastecer el mercado global, no olvidemos que esto no se resolverá hasta que todas las personas que deben recibir la vacuna, la reciban. A estas alturas, ya deberíamos tener claro que esto es un problema global, y que lo que pasa en cualquier parte del mundo nos afecta a todos. Disponer de diferentes candidatos no solo garantiza el suministro de vacunas a quien lo pueda necesitar; facilita la accesibilidad desde un punto de vista económico”, apunta Martinón.

Analizan un fallecimiento en Portugal

La muerte de una trabajadora sanitaria preocupa en Portugal. Se trata del primer fallecimiento que se produce en el país vecino, y posiblemente en el mundo, de una persona días después de administrársele la vacuna de COVID-19.

El Instituto Portugués de Oncología de Oporto, donde trabajaba la fallecida, asegura que no sufrió "un efecto indeseable" después de administrarle la vacuna el 30 de diciembre

La trascendencia de este caso todavía está por determinar al faltar los datos que puedan sostener la relación causa-efecto. De momento solo se sabe que la víctima, de 41 años y que trabajaba como auxiliar en el Instituto Portugués de Oncología (IPO) de Oporto, recibió la vacuna el 30 de diciembre y falleció el 1 de enero “de forma súbita”.

Desde el IPO han indicado a los medios de comunicación portugueses que en el momento de administrarle la vacuna del COVID-19, su trabajadora no experimentó ningún “efecto indeseable ni en el momento de la vacunación ni en el de los días siguientes”.