Lista de espera para triturar campos de caquis

"El año pasado perdí 10.000 €"

"No tenemos más remedio que arrancar. Yo empecé pronto con el caqui y he tenido la santísima suerte de ganar mucho dinero con él, pero llevo unos años que primero empecé a quedar a tablas y después a perder dinero. El año pasado me costó la friolera de 10.000 euros y este año, si me pagan, perderé solo 2.000, es inaguantable", expone Paco Santamans, el agricultor de Alberic que primero encargó a la empresa de Rubio que triturara un campo de cinco hanegadas y al que ya ha solicitado que haga lo mismo con otras parcelas que suman casi 20 más. "Me vuelvo a los naranjos", anuncia Santamans.

Elies Chinesta resume en tres puntos los motivos que le han llevado a abandonar el cultivo del caqui, un argumentario que suscribiría cualquier agricultor. "Las plagas resultan incontrolables. "Este año nos han quitado productos que eran efectivos para combatirlas y ahora tienes que hacer innumerables tratamientos con otros que no lo son por muchos que hagas. Segundo, cuando recolectan la fruta, a la mínima marca que tenga el caqui lo tiran al suelo y, por último, el precio, resulta insostenible", detalla este agricultor, que acaba de triturar un campo de cuatro hanegadas para volver a plantar navelinas. "Como solo tenía un campo de caquis no me lo he pensado". En su caso, este año, ni siquiera ha cogido la cosecha. "Con el pedrisco de octubre y las plagas, el comercio vio el campo y no había nada que sacar", señaló.

Una merma del 45%

La que se presumía una buena campaña por la enorme merma de fruta que ya alcanza un 45 % -unas condiciones climáticas adversas en primavera a las que se han sumado el pedrisco en algunos pueblos y, especialmente, los estragos causados por la negrilla y el cotonet- no ha cubierto las expectativas. Se han mejorado los precios del año anterior, aunque no la rentabilidad de muchas parcelas dada la escasez de fruta. Si bien fuentes del sector defienden que el arranque de cultivos no es algo generalizado, Josep Rubio detalla que, además de campos de Alberic, tiene encargos para triturar parcelas de Carcaixent, Alginet, Alzira, l’Ènova, l’Alcúdia y Carlet.

"Este año los precios han aguantado. Yo he vendido los caquis a 0,40 €/kg, pero con lo poco que había se tenían que haber vendido a 0,60 o 0,70. Se ha cogido muy poca fruta….", señala Rubio, que compró la trituradora para trabajos forestales y se ha encontrado con una demanda inesperada.

Esta máquina se ha convertido en una alternativa rápida para sustituir los caquis por otros cultivos ya que deja los restos de los árboles como materia orgánica y permite plantar rápidamente. "Si lo arrancas, el caqui tarda un año en secarse y hasta el verano no lo puedes quemar. Así te ahorras un año de espera y, además, cinco o seis pasadas de tractor", expone Rubio, mientras detalla que el año pasado ya trituró algunos campos, si bien este año los encargos se han disparado.