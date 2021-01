El Club FARO inicia el 8 de enero su programación de 2021. Todos los actos se celebrarán a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54, Vigo). El aforo estará restringido a 34 personas por las normas anticovid.

“Recordando a Macamen Blanco Gracia (Participante activa de Alecrín, Viguesa Distinguida y esposa de Xosé Bar Boo)” estarán Carmen D. Grandal (farmacéutica), Ana Míguez (cofundadora de Alecrín) y el doctor Antonio Moreno (exdirector médico del Hospital Meixoeiro). El año pasado falleció un referente del feminismo en Vigo, Macamen Blanco Gracia. Farmacéutica de profesión, en su juventud vivió la época más dura de la dictadura franquista. Activa militante pro derechos humanos, colaboró en el colectivo Alecrín, que luchó intensamente por los derechos de las mujeres.

“Sobre A memoria das mulleres na Illa de San Simón (As lavandeiras)” falarán Eva Mejuto (escritora e xestora cultural) e Bea Gregores (ilustradora). A Illa de San Simón foi, durante a Guerra Civil, cadea e campo de concentración de máis de seis mil homes inocentes. Moitas foron as mulleres que axudaron, desinteresadamente, a facerlles máis soportable a condena levando comida e roupa limpa á illa. Moitas delas foron castigadas e represaliadas por esa axuda. A estas mulleres coñecémolas como as “lavandeiras” ou as “madriñas” de San Simón.

“Estamos diante da idade de ouro da novela negra en Galicia?”. Disto falarán a escritora Arantza Portabales e o escritor Francisco Castro, director xeral da Editorial Galaxia. Alén do fenómeno da “novela negra viguesa”, as historias de corte policial ambientadas en Galicia gozan do claro favor dun público lector que devora con avidez uns libros que, por fin, ocupan os primeiros postos entre os libros máis vendidos semana tras semana.

El periodista Juan Tallón se preguntará en su intervención “¿Qué pasa cuando todo se derrumba?”. El retrato de “seis jóvenes en el mejor momento” de su existencia, hasta que reciben “un golpe de vida” tras la explosión en el edifición de Lyon en el que se encontraban, es la trama de “Rewind”(Anagrama), última novela de Juan Tallón. Licenciado en Filosofía por la Universidad de Santiago de Compostela, Tallón ejerce el periodismo y ha colaborado en medios de comunicación como “El Progreso”, “El País”, “Jot Down” y la Cadena SER.

Bajo el título de “Dime qué comes y te diré qué bacterias tienes (El intestino, nuestro segundo cerebro)”, la nutricionista clínica Blanca García-Orea compartirá las claves para entender cómo influyen las bacterias intestinales en tus pensamientos, en tus patrones de conducta y su papel en las enfermedades y en la calidad de vida. La buena noticia es que la microbiota intestinal es modificable. La nutricionista, una de las más influyentes de nuestro país, aportará pautas para mejorar nuestra microbiota intestinal en poco tiempo, así como consejos para leer etiquetas de algunos alimentos y saber cuáles elegir.

“A que altura está o ceo?” Velaquí unha das preguntas que se leva formulando o ser humano desde os albores da súa existencia. Na súa conferencia, o físico e comunicador científico Jorge Mira vainos dar a resposta a esta cuestión... e a moitas outras. Mira realizará unha apaixonante viaxe no tempo. Comezará na época da Grecia clásica e chegará ata os descubrimentos máis recentes sobre o Universo. Despois desta conferencia poderemos responder a cuestións coma estas: ¿Por que vemos o ceo azul ou o Sol amarelo? ¿Como é posible calcular o lonxe que está unha estrela ou unha galaxia?

Sobre “Comercio de seres humanos (Trata de personas y esclavitud en el Siglo XXI)” hablarán Susana García Baquero, fiscal jefe de área de Vigo; Ana García Costas, abogada de la Asociación Faraxa; y Félix Durán Garrido, jefe del grupo de Trata de Seres Humanos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Darán a conocer el fenómeno de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, los medios para combatirlo, datos y estadísticas. Además, generarán un debate sobre el proxenetismo, la prostitución y los clientes.

O escritor e xornalista Manuel Rivas falará de “Zona a Defender (O mundo no que vivimos e o que debemos deixar en herdanza)”. Rivas defende unha internacional das conciencias, unha república de iguais, un novo contrato da sociedade coa natureza, unha austeridade fértil cunha nova abundancia creativa, un feminismo que emancipe a mulleres e homes, descolonizar a imaxinación e sabotar con ironía todo dogmatismo, o acordo secreto entre xeracións, unha soidade solidaria, a arte de caer e pensar o impensábel...

Sobre “El Castillo de Soutomaior (Un lugar lleno de historias)” disertará el historiador y arqueólogo Diego Piay. En su conferencia nos descubrirá una fortaleza que pasó de ser centro de poder en la Galicia medieval a caer en el olvido, y resurgir nuevamente a finales del siglo XIX. Nos sumergirá en la historia de uno de los monumentos más sobresalientes de las Rías Baixas. Dominando el valle del río Verdugo, el pasado del Castillo de Soutomaior se oculta tras unas robustas murallas y se remonta hasta el siglo XII.

Denis Maza, profesor de Secundaria en el CIFP Valentín Paz Andrade de Vigo, aportará “Una reflexión existencialista para el siglo XXI”. “La mística de un grano de arena”, obra con la que Maza debuta en el mundo literario, es el cierre de un círculo vital, una reconciliación. Los años de estudio en el Grado de Filosofía por la UNED, en los que todavía continúa inmerso, refrescaron un anhelo juvenil por las letras y una pulsión, por mucho tiempo reprimida, que lo llevaba a utilizar la escritura como válvula de escape y como refugio donde entregarse a fábulas con sello propio.