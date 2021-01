Covid-19, el riesgo sigue: “Lo ves lejos, hasta que te toca”

“Cuando salí del hospital no podía ni caminar y tenía dificultad para concentrarme. Incluso durante un tiempo tuve un trombo en el pulmón” Chus Oliveira - Escritora

Desde el primer momento decidió contar su experiencia. Creía que era bueno para concienciar, se nos venía encima una etapa muy difícil y ella lo había sufrido en primera persona. “Lo ves lejos, hasta que te toca a ti”, indica. Una vez que salió del hospital “era todo alegría”. “Casi no lo cuento y di gracias a la vida. Había estado tan mal que a partir de ese momento solo podía ir todo a mejor”, apunta. Y así fue. Chis buscó una casa en la playa para ponerse fuerte y curarse.

“Fue terapéutico, caminar al lado del mar, respirar con tranquilidad. Poco a poco fui mejorando. Lo de caminar es muy bueno y si puede ser con alguien, hablando y ordenando conceptos, mejor”,

Pasado el verano su capacidad pulmonar era muy buena de nuevo. Pero, aunque lo más grave había desaparecido (trombo incluido), quedaron molestias que no se han ido del todo y que cuando lo más grave desaparece piensas mucho en ello porque no sabes si van a desaparecer del todo, ni cuándo podrá ser. “Me refiero a mareos por la mañana o dificultad para concentrarse del todo, es como una especie de nieblina mental. En mi caso soy capaz de escribir igualmente, ya llevo un tiempo haciéndolo, pero no quita que sí lo perciba y que a veces me cueste más esfuerzo concentrarme. Por mi situación actual yo puedo organizarme, marcar un ritmo determinado y repartirlo durante el día. Pero pienso en otras personas que les pase, esos mareos matinales, y tener que afrontar así una jornada laboral... es complicado”, argumenta Oliveira. También indica que en otros casos queda una especie de cansancio, dolor muscular o partes del cuerpo que se duermen puntualmente. “Ah, y una cosa que me pasó y que es bueno contarlo: me caía bastante el pelo y tomé levadura de cerveza (con zinc), que me recomendaron, y me fue muy bien, en mi caso”, añade Chis.

Adrián González, de 40 años, arrastra las secuelas del virus desde marzo, cuando le contagió su jefe y le tocó pasar la cuarentena aislado en una habitación de su casa para no infectar a su novia Leer más Nueve meses sin gusto ni olfato por el COVID: “Solo saboreo la mostaza y el alcohol me sabe a hidrogel”

Con todo lo vivido, si algo tiene claro Chis es que hay que armarse de alegría para fortalecerse y superar este trago, una vez pasada la fase de hospitalización o retiro domiciliario en caso de dar positivo. Tiene claro que habrá una tercera ola. “En Navidad la gente se relaja, cuando la gente se junta. Por poner un ejemplo, al estar en casa o en sitios cerrados puede llevarte a quitar la mascarilla pero es precisamente cuando más falta hace. No podemos bajar la guardia”, cuenta Chis, escritora y catedrática de Filosofía. “No podemos bajar la guardia. La noticia de la vacuna es muy buena, es fundamental. Va a ser lo que nos libere de todo esto pero, mientras, tenemos que ser conscientes de que todavía está aquí y tenemos que ser muy responsables. No podemos agotar nuestro sistema sanitario por nuestro ‘relax’; no podemos cargarnos una sanidad que es nuestro tesoro. Y cada vez que hay una relajación de las medidas hay un repunte de casos”, añade Chis Oliveira.

Cada vez afloran más secuelas graves e inesperadas de la enfermedad, como alucinaciones y parálisis | Afectan también a pacientes jóvenes y que no estuvieron ingresados en la UCI Leer más La cara factura de sobrevivir al Covid-19

“Aún hay gente que se lo toma a la ligera” Toni Fernández - Autónomo

Fue a finales de octubre, principios de noviembre. Toni Fernández, un trabajador autónomo que vive en O Porriño y visita la casa de sus padres puntualmente en Escairón (Lugo-Ribeira Sacra), tuvo que hacerse una PCR tras una picadura de una abeja y por recomendación médica, para prevenir. Dio negativo. Unos días después Toni tuvo que ir a Lugo: su madre tenía que operarse y él iba a acompañarla en la medida de lo posible. “Con todas las precauciones necesarias, por supuesto”, apunta Fernández. Pero al poco tiempo empezó a sentirse cansado por las noches y un día comprobó que tenía fiebre. Y en esta PCR dio positivo. “No me lo creía, con todas las precauciones que tomamos, que no hacemos vida social y con un resultado negativo hacía nada. Pues es así”, comenta. Tuvo que estar 12 días solo en un piso, lejos de sus padres y de su pareja e hija. Según Toni, 2021 va a ser “complicado”. “Yo lo veo así. Tenemos la vacuna, vale, pero yo todavía veo que hay muchos lugares en los que no se ve esto como algo posible, en zonas rurales a las que voy no ves que la gente tome precauciones, gente que aún se lo toma a la ligera”, apunta Fernández.

En su discurso de Fin de Año, el presidente se muestra convencido de que los gallegos se levantarán y avanzarán juntos Leer más Feijóo advierte del error de pensar ya que con la vacuna la crisis se ha terminado

“No hospital pensei moito na soidade” Mercedes Corbillón - Libreira

“Ser vítima de algo non te converte en mellor persoa, tampouco peor, nin máis alta nin máis guapa, e pasar o covid tampouco. No meu caso a experiencia do virus enseñoume que ata as chicas con sorte podemos estar do lado estreito das estatísticas, primeiro co diagnóstico positivo e despois polo paso polo hospital”, comenta Mercedes Corbillón, libreira, que hai uns meses superou o coronavirus. Expresa que no hospital tivo tempo para reflexionar sobre esta situación tan inesperada e surrealista nun principio, un contexto que custaba entender e crer. “No hospital pensei en moitas cousas. Por un lado o medo, nun mesmo e nos ollos do outro, o estigma da culpa, a importancia da pel, que de súpeto desaparece, e sobre todo a soidade. Toda esa xente maior sen un rostro coñecido ao seu carón, sen unha man á que aferrarse, toda esa incertidume en perfecta soidade. Que triste!”, argumenta Corbillón. Segundo a súa opinión, o 2021 debería ser moito máis positivo: “debería vir coas vacinas, con máis ucis, con menos medo e con máis humanidade”. “A dignidade á hora de morrer tamén importa”, conclúe Mercedes.