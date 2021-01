La comunidad médica asume estupefacta la muerte por COVID del niño de 12 años: "Es un caso único"

“De confirmarse, será un caso único en Asturias; en toda España se cuentan con los dedos de una mano”. El entorno sanitario de Asturias sigue estupefacto ante la muerte del niño gijonés de 12 años que perdió la vida el primer día del año tras una infección generalizada y de “rapidísima” evolución. A la espera de que se notifique el resultado de la autopsia, no obstante, los expertos adelantan que el diagnóstico del pequeño, que responde a las iniciales E. A. A., se hará “más bien por descarte”. Si bien parece ya claro que el joven sí pasó la enfermedad del coronavirus semanas atrás, demostrar la vinculación del virus con la reacción inflamatoria que finalmente acabó con su vida es complejo. “Lo que tenemos que aclarar ahora es que no haya ningún otro germen en el cuerpo que pueda explicar lo sucedido. Si no se halla nada extraño, la única conclusión razonable es una reacción posCOVID”, ahondan estas fuentes, que afirman que el pequeño tenía anticuerpos en sangre contra la patología y que el “único despiste inicial” fue que el niño diese negativo en PCR.