“Otras variantes del virus se han seleccionado con anterioridad y no se formó tanto revuelo”

–El número de hospitalizados en Reino Unido es ahora similar al del pico de la primavera y los contagios están en cifras de récord. ¿Se percibe preocupación en la calle?

–Se percibe mayor preocupación social y ausencia de gente en la calle. Hoy [por ayer] he tomado fotos de una calle de Bristol y está vacía. En los edificios de oficinas hay uno o dos empleados por planta. En la zona comercial hay más gente. No llevan mascarillas porque no son obligatorias, y lo de guardar las distancias no es algo que haya interiorizado toda la población.

–¿Cuál ha sido su experiencia personal?

–Hasta octubre he estado en el centro de diseño y arte contemporáneo de Bristol, que se llama Spike Island. En el espacio en el que estaba había 40 personas, y una vez empezó a tener efecto el confinamiento se redujo a 6. Muchos de los negocios han tenido que irse a su casa o cerrar. Hay bastante inestabilidad, tanto en el entorno público como en el privado y el académico. Habría que mejorar las políticas de empresa, como el uso de mascarilla, acotar los horarios y condiciones y explorar cómo afecta el dióxido de carbono.

–Todo el suroeste de Reino Unido se encuentra ahora en nivel 4, el de máximas restricciones. ¿Habría que aplicar restricciones más duras, un “nivel 5”? [Horas después de esta entrevista se extendió el nivel 4 a otros 20 millones de personas].

–No soy un experto, pero los efectos indican que sería conveniente. Se está explorando cómo sería un “nivel 5”, qué restricciones incluiría, pero no hay aún nada decidido.

–En España muchos científicos aseguran que no está demostrado que esta variante inglesa del virus sea más transmisible, y que su rápida expansión por el sureste de Inglaterra podría deberse a otras razones, no a una ventaja genética. ¿Qué se dice en Reino Unido?

–He tenido una conversación con muchos de mis colegas científicos, y esto es lo que me han contestado: se sabe que se transmite mejor que la anterior cepa común simplemente porque es la que está prevaleciendo aquí con el tiempo. Pero, que se sepa, no se ha publicado un estudio de competencias entre ambas variantes. Por tanto, solo hay elucubraciones que podrían explicar su selección, y una de ellas es que una de las mutaciones que tiene la proteína spike le permita entrar mejor en las células. Como dice la OMS, es importante vigilarla y estudiarla, pero no hay que olvidar que otras variantes se han seleccionado con anterioridad sobre la original y no se formó tanto revuelo. Esta cepa lleva aquí al menos desde septiembre. Habría que analizar los factores por los cuales esto está en boca de todos.

“Hay bastantes quebraderos de cabeza para la logística” VACUNAS

–Reino Unido ha sido el primer país en aprobar la vacuna de Oxford-AstraZeneca, que es más barata, más fácil de distribuir y más abundante.

–Sí, es un paso importante. Tenemos una suerte enorme de estar aquí, posiblemente esta será la primera zona en la que se administre esta vacuna. En noviembre se empezaron a preparar diferentes zonas en que se inyectaría la vacuna. Uno de los lugares que se han pensado aquí en Bristol será un campamento militar que se montará en un estadio de fútbol, el Ashton Gate [sede del Bristol City F.C.]. Lo prepararán para inyectar la vacuna en masa. Hay bastantes quebraderos de cabeza para la logística. Una ventaja de esta vacuna es que en vez de estar a -80º C, como la de Pfizer, necesita pocos grados bajo cero. Tendrán que pensar en la logística de organizar quién se vacuna. No soy un experto, pero he hablado con instituciones españolas sobre ello.

“Hay mucha gente en los aeropuertos, como si fuera un tránsito normal” NAVIDAD Y FIN DE AÑO

–Decidió quedarse en Reino Unido y no volver a Galicia para pasar estas fiestas. ¿Qué es lo que le hizo tomar esta decisión?

–Ha sido una decisión personal pero también laboral. El avance del virus no se detiene, como tampoco el desarrollo tecnológico y la innovación. Otro de los motivos es que ya se preveía que las Navidades serían una locura, que habría que hacerse una PCR y que habría mucho tránsito. Sé de amigos que han viajado y hay mucha gente en los aeropuertos, como si fuera un tránsito normal. Me he quedado para tener un menor impacto en la transmisión del virus y dedicar mi tiempo a proyectos.

–¿En qué proyectos vinculados al COVID-19 ha participado?

–Cuatro proyectos: uno es un dispositivo que puedes llevar contigo, con un desinfectante que tiene una formulación nueva basada en el pepino y propiedades parecidas al aloe vera. Otro es un proyecto para la creación de una máscara que se puede reutilizar mediante esterilización con filtros experimentales. Se preveía que se pudiese reutilizar 400 veces. También, un dispositivo de localización con machine learning, con inteligencia artificial, y una nueva aplicación para dispositivos webOS, que sería más un colgante, futurista. Otros son sistemas de aprovechamiento del espacio laboral: mediante la generación de ruido blanco y separadores flexibles para entornos laborales, un proyecto que ya inició el MIT Lab tiempo atrás. Permite que la gente trabaje sin molestarse unos a otros, incluso en un espacio reducido.

–Como ingeniero aeroespacial, quizá no tiene el perfil que muchos asociarían a alguien involucrado en la lucha contra la pandemia. ¿Esta crisis ha ayudado a estrechar la colaboración científica en todo el mundo y a reforzar el enfoque multidisciplinar de las crisis?

–Estoy convencido de ello. Hemos tenido que cambiar nuestras formas de actuar y desarrollar nuevas colaboraciones internacionales para optimizar recursos que cada día escasean más y aprovechar la transferencia tecnológica entre el mundo académico e industrial para desarrollar tecnologías que ayuden a paliar la pandemia. Es el caso de las vacunas o los nuevos suministros de proveedores, que podrán ser optimizados con las nuevas redes 5G.

–¿Es imaginable cómo se hubiera podido afrontar esta crisis sin internet? ¿Ayudará el 5G, por ejemplo, a atajar más rápidamente la próxima pandemia?

–Hubiéramos podido afrontar esta pandemia sin la tecnología actual, pero hubiese sido una tarea mucho más ardua y llevaría mucho más tiempo. Podemos analizar la peste negra, que duró 15 años. Otras pandemias duraron 7 años o 4. Estamos en la nueva revolución industrial 4.0, nombrada así en Hannover en 2013. El 5G alcanza velocidades que nos permitirán realizar tareas en tiempo real que pueden implementarse en la salud pública: operaciones y fabricación en remoto, con una mejor coordinación de servicios públicos y privados. Gracias al 5G tendremos también realidad virtual en tiempo real, diseño colaborativo en un entorno virtual. Verán su comercialización cuando el 6G sea una realidad. China ya ha lanzado su primer satélite 6G, por lo que ya se puede decir que estamos en fase de desarrollo.

–Es uno de los directivos de la Sociedad de Investigadores Españoles en el Reino Unido. ¿Cómo queda la situación este colectivo tras el acuerdo para el Brexit?

–Vamos a necesitar más tiempo para analizar todos los documentos, pero lo que ya sabíamos es que variará dependiendo de la situación personal de cada uno de los investigadores. En mi caso tengo “settled status”, podría estar aquí casi indefinidamente. En términos de colaboración internacional, como todas las comunicaciones que hacemos son mediante redes digitales, no creo que afecte tanto a nuestro trabajo del día a día.