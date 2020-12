Unas navidades con la otra gran familia

Sorprende el estoicismo con el que Purificación Fernández Caldas, Pura, y Carlos Mata Domínguez asumen la situación impuesta por el COVID-19. “Lo llevo bien. Resistimos durante el confinamiento y ahora revivimos”, asegura Carlos Mata.

Tampoco pasar estas fiestas en las respectivas residencias donde viven desde hace poco más de tres años –apenas unos meses marcan la diferencia– les supone un drama a estos dos vigueses. “Este año tiene que ser así”, asegura Pura, para quien celebrar esas navidades con sus hijos, como otros años, no era una opción.

“Ni se me pasó por la cabeza. Este año prefiero quedarme. ¡Quién sabe lo que puedes traer de vuelta!”, sostiene esta mujer de 85 años.

Esta es una decisión generalizada en las residencias de ancianos de Galicia, que este año celebran la Navidad con sus moradores casi al completo. Según la Consellería de Política Social, solo uno de cada cien residentes de los geriátricos de titularidad autonómica ha salido con motivo de estas fiestas.

“Se trata de una decisión tomada desde la prudencia, tanto por parte de los residentes como de sus familias para minimizar en lo máximo posible los riesgos de contagio”, explica Olivia Rial Nieto, directora de la residencia de Marín dependiente de la Xunta donde vive Pura En este centro, este año solo dos de sus 50 residentes han salido para pasar las fiestas con sus familias, cuando lo normal otros años es que lo hagan entre diez y quince.

Pura asegura que no se queda solo por ella. “Ya no es por mí, es también por el resto de residentes”, asegura esta viguesa, madre de cinco hijos, de los cuales tres viven fuera –dos en Italia y uno Estados Unidos–.

Si este no fuera un año marcado por la pandemia, Pura habría pasado estas fiestas en su piso de Vigo, donde crió a sus hijos y donde celebra estas fiestas con los dos que viven en Galicia y sus nietos –tiene dos–. “Este año no podrá ser y fui yo quien le dije a mis hijos que me quedaba aquí. Yo sé cómo estoy aquí, pero no sé cómo está fuera”, explica.

Tampoco le causa ningún trauma. Pura siempre fue una mujer independiente. Viuda desde hace 41 años, decidió ingresar en una residencia para no estar sola, pero en ningún momento barajó la posibilidad de irse a vivir con ninguno de sus hijos. “Ellos tienen su vida y yo la mía, y así tiene que ser”, afirma. Además, en el centro no se aburre. “Me gusta mucho hacer crucigramas y leer, y aquí hay una gran biblioteca”, afirma.

A sus aficiones, suma estos días las actividades que como la suya diseñan las residencias gallegas para que estos días sean especiales para sus residentes, entre las que no faltan sesiones de bingo, villancicos y comidas y cenas especiales los días señalados, y las tradicionales uvas, acompañadas de cava y dulces navideños.

Gran conversadora, a Pura también le gusta hablar con sus hijos y con su amiga, que vive fuera de la residencia, todos los días. “Dejo el móvil sin batería”, reconoce.

En estos momentos, casi prefiere las llamadas y las videollamadas que las visitas presenciales. “Estar en una mesa, a dos metros y con una mampara por medio me hace sentirme como en un presidio”, reconoce esta viguesa, que asegura que desde el 15 de marzo solo ha abandonado el centro dos veces.

Carlos Mata ya pasó las pasadas navidades en el centro residencial Sanitas de Vigo. “El primer año salí, pero luego ya no. Somos una gran familia y el centro es realmente mi casa ahora”, afirma Carlos.

Este hombre, de 76 años y viudo desde hace cinco, entró por un mes a raíz de una operación a la que fue sometida su hermana Mari Carmen, con la que vivía, y tres años después, continúa ahí. “Encontré lo que vine a buscar: gimnasia y acompañamiento”, afirma este funcionario jubilado, padre de dos hijas y abuelo de cuatro nietos –tres niños y una niña–, con quienes ahora se comunica por teléfono, sobre todo por WhastApp y alguna que otra vez, por videollamada.

Reconoce que la pandemia ha tenido momentos muy duros. Recuerda el confinamiento en sus habitaciones durante los meses más duros de la primera ola. Afortunadamente en esta residencia no ha habido ningún fallecimiento por COVID-19, como tampoco en el centro donde reside Pura. Este balance positivo también les anima a mirar ya hacia el 2021, al que le piden salud para todos. Esto y la vacuna, que los dos han decidido ponerse. Ni siquiera titubean cuando se les pregunta. “¡Pues claro que me vacunaré!”, coinciden en afirmar.

Protocolo para minimizar riesgos

Aunque la recomendación del Gobierno gallego siempre ha sido evitar las salidas de los mayores que viven en residencias, se ha puesto en marcha un protoco que persigue compatibilizar el bienestar emocional de los usuarios de estos centros y de sus familias y al mismo tiempo garantizar la salud de aquellos que han decidido salir de quienes han preferido no hacerlo. Por ello, en caso de producirse la salida del centro, la Xunta establece una serie de medidas: las salidas tienen una duración mínima de cinco días; solo se permite una salida durante el periodo de navidad; la estancia debe restringirse a un domicilio que forme un único grupo de convivencia, y se recomienda el uso de la mascarilla en todo momento. Asimismo, el residente que haya salido deberá realizarse una PCR o test de antígenos como máximo en las 48 horas previas a su regreso; durante los siete días siguientes, se garantizará que el usuario permanezca en una habitación donde no ponga en riesgo a los otros residentes, y de producirse un brote en el centro durante su ausencia, no podrá regresar hasta su resolución.