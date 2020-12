Una asturiana se convierte en la primera vacunada en Lugo: "Cuando pueda volver a Asturias voy a abrazar hasta los árboles"

Si alguien todavía no se creía el dicho ese de que gallegos y asturianos son primos hermanos la realidad ha venido a demostrarlo. La primera mujer vacunada en Asturias contra el coronavirus el pasado domingo, Eulalia Josefa Paleo ("Pepita" para los amigos), era una octogenaria natural de Lugo. Y hoy se ha vivido la situación contraria. La primera mujer residente en Lugo a la que se ha administrado la primera dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus es una asturiana de nombre Carmen Fernández Pérez. Vecina de Oviedo durante décadas, esta viuda de 85 años nació en Mieres pero se fue a la capital del Principado con apenas 15 años. Estudió bachiller y se casó. No abandonó el Principado hasta que se quedó viuda hace cinco años y fue consciente de que necesitaba cuidados. Lo que no intuía por aquel entonces es que iba a acabar en las portadas de los periódicos al convertirse en la primera de su provincia en comenzar el proceso de inmunización contra el virus. Ahora se siente afortunada. Un ejemplo. "Es una liberación tremenda, no entiendo que la gente no se quiera poner la vacuna, tenemos que dejar atrás esta pesadilla", cuenta la asturiana en conversación telefónica con La Nueva España