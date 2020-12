Recuerdos y videollamadas del soldadito de plomo

El 15 de diciembre, como todos los martes, fui a los estudios de la TVG para participar en el programa Bos Días. Dos horas en taxi con José Ángel. Con mascarillas. No conversamos mucho esta vez, creo que me vencía el sueño. Pero me contó de los paseos de tarde con su mujer, y que echaba de menos esa cañita de de vez en cuando. El jueves me llamó: era positivo por COVID. José Ángel me pidió perdón. Y volvió a hacerlo el viernes, y el sábado. Mi bicicleta de carretera, el trabajo y una marejada de voluntarios –para el súper, la farmacia, la videollamada, bajar la basura (tarea poco agradecida), sacarme una sonrisa…– han sido mi valla perimetral desde entonces. Mi compañía y mi regalo.

Di negativo en la primera PCR; estoy esperando para hacer la segunda.

La Nochebuena en Pinténs empieza, al calor de la lumbre, cuando mi madre se pone con el paté –es una de sus delicatessen, no me preguntéis la receta– y nos manda a recados. La ronda informativa es de lo mejor: visita a Cangas, parada en O Carlete (Vilariño), Aldán o donde se tercie. Para qué mentiros, es como una ruta enológica con música de Henry Mancini y una amable conductora –mi prima, casi siempre– que se ocupa de la logística. En casa abrimos un ribera para mi padre y para mí, un ribeiro o frizzante para mi madre y Ruth. Mi hermano es de cerveza. Mis sobrinas se reparten agua, gaseosa o kas; es Nochebuena, se puede.

La actualización en la web de FARO sobre el acuerdo del Brexit, este miércoles, solo me llevó media hora; este país no es de muchos superávit, pero a mí me está sobrando el tiempo. Anteayer hice toda esa ruta de Mancini, todo el ritual, toda la liturgia… desde un apartamento de Vigo, donde vivo. Abrí una botella de vino, cocí langostinos por primera vez (sin laurel, mamá), fulminé la batería del teléfono con videollamadas unas cuantas y sonreí por la salud de los míos en todo momento. Voló el tiempo en mi Nochebuena, por suerte. Nunca más quiero volver a decir esto.

Porque el que vuela es del bueno.

PD. José Ángel, me han dicho que estás en la UCI. Pelea. Pronto volverás a hacer todo eso que me cuentas, camino a Santiago, a las siete de la mañana. Creo que no quiero volver hasta saber que estás bien.