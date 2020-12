Historias de primeros y de últimos; pero en definitiva, de premiados. Son los protagonistas de la historia del bar Youss, situado en Jenaro de la Fuente. Su responsable Youssef abría el local este pasado mes de enero sin saber que cerraría un año horrible para la hostelería de la mejor forma posible y con una sonrisa oculta, eso sí, bajo la mascarilla.

Su cafetería fue una de las compradoras de décimos a la Administración de Urzáiz, en el cruce de Llorones, que dejó más de 10 millones en el Sorteo de Navidad. Sus primeras fiestas como hostelero y no pudo celebrarlo de mejor forma. “Qué bien nos hemos estrenado, no puedo estar más contento. Era nuestra primera Navidad”, contaba su responsable.

En la terraza, felices por él pero también por sí mismas, se encontraban Noelia, su madre Mª José, y Dulce. Y es que estas dos últimas compraron también décimos de este cuarto premio. “Siempre vengo a esta cafetería y caí en la cuenta de que no tenía décimo. Era el último día y solo quedaba ese. Me llevé el último que tenía. Y mira, ya puede decir que me ha tocado la lotería”, bromeaba María José Domínguez.

Tanto ella como su amiga Dulce aseguran que destinarán el premio a ayudar a sus hijos en una año tan duro para las familias.