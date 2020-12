“Grazas por este momento de felicidade inesquecible”. Con estas verbas recibía onte o Premio Xerais de Novela a viguesa María Marco Covelo, pola súa obra “Coidadora”. A autora –crítica de arte e comisaria de exposicións– facíase co galardón con esta súa primeira novela que agarda se convirta “no inicio dun camiño novo e excitante por explorar”.

Os outros dous premios fallados onte foron o Merlín que recaeu en Andrea Maceiras pola obra “A folla azul” e o Jules Verne que gañou Antonio Manuel Fraga por “santoamaro”.

O xurado do Premio Xerais de Novela destacou que elixiu por unanimidade “Coidadora” ao abordar “un tema de actualidade como é o das coidadoras e faino desde a perspectiva de alguén que coñece ben esa profesión de maneira que é quen de meternos na pel das persoas que o desempeñan, facéndonos partícipe da angustia que, en ocasións, provoca este traballo”.

Na nota de prensa remitida aos medios, salientou a inclusión de “focos temáticos vinculados coa ciencia, o lirismo que agroma en moitas das súas páxinas” e que aposta por “unha lectora ou lector activos”. Como resumo, subliñou que “ofrece un traballo literario pouco convencional e arriscado”.

Ademais, destacou “o desenvolvemento dun rico tecido simbólico e o excelente pulso narrativo que exhibe no que entende como unha novela orixinal e suxestiva”. Para o xurado, trátase “dunha novela distinta, atrevida, capaz de dialogar cos problemas da sociedade actual, que dará moito que falar”.

María Marco Covelo (Vigo, 1979) é licenciada en Humanidades e doutora sobresaínte cum laude en Belas Artes. Tamén colabora de xeito habitual no suplemento “El Cultural” de “El Mundo” e con “Tempos novos”. Desenvolveu a maior parte da súa vida profesional fóra de Galicia, de onde tivo que marchar con tres anos, vivindo en diferentes cidades e países, entre eles os Estados Unidos, e á que retornou recentemente para centrarse máis en profundidade na escrita.

Para Marco, “é unha grande honra” recibir o premio ao tempo que recoñece que lle dá “vertixe” así como “forzas para seguir investigando nas entrañas da miña escrita para continuar a alimentala e que floreza máis forte e máis bela”.

Pola súa parte, Andrea Maceiras (A Coruña, 1987), gañadora do Merlín, indicou que “gañar un premio tan emblemático como este supón para min cumprir un soño de adolescencia e, máis aínda, facelo con esta novela. Vivimos nun mundo globalizado, mais acotío esquecemos que formamos parte dun mesmo planeta, dun todo indivisible”.

Para a escritora, “os nenos e nenas de hoxe en día son especialmente sensibles e lúcidos no que respecta ao ecoloxismo e a defensa da natureza. Como adultos e adultas, adoitamos dicirlles que un mundo diferente é posible. Erramos na nosa mensaxe: non se trata dunha utopía, senón unha realidade”.

Na súa obra, “A folla azul” presenta a historia de Husu Aké, unha nena pertencente ao pobo amazónico dos Tacaré. “Sen contacto coa civilización occidental, recolleu o xurado, a vida da tribo transcorre marcada polo ciclo da natureza e rexida polo espírito de Bekororoti. Ata que un día, a sabia avoa Arumi ten un soño premonitorio e presente que se aveciña un desastre”.

É nese momento cando se decata de que debe revelarlle á Husu Aké o segredo que leva gardando durante anos e preparala para salvar o seu pobo da ameaza, a enfermidade e a morte.

Para o xurado, a novela amosa o “compromiso social” ao tempo que é tamén un “berro contra a desigualdade, contra a destrución dos recursos naturais, e un canto a favor da cooperación e do compromiso individual polo ben común”. Precisamente, o que procura a autora é respectar as identidades.

Maceiras é licenciada en Filoloxía Galega e Hispánica. A súa primeira novela, “Proxecto bolboreta”, foi publicada precisamente por Xerais no ano 2007. Sete anos despois quedou finalista do Premio Merlín e no 2015 gañou o Jules Verne por “Europa Express”; mentres que no 2018 conquistou o Premio Lazarillo con “Conta nove estrelas”.

Por último, Antonio Manuel Fraga gañou con “santoamaro” o Jules Verne. O autor indicou que “sempre é unha alegría recibir un premio, mais este ten un aquel especial por dúas razóns persoais”.

Por unha parte, “a escrita deste texto supón transitar camiños que eu aínda non explorara, un afastamento voluntario dos espazos onde me sinto cómodo”. Como segunda razón: “é a primeira novela que fun quen de rematar cun novo rol nas costas, pai dunha meniña pequena, o que implicou unha revolución dos meus horarios e tempos de escrita”.

O título fai referencia á praia urbana de Santo Amaro na Coruña “que servirá de único escenario dun texto narrativo en constante diálogo co teatro”, sinala o escritor. O texto está protagonizado por doce rapaces e rapazas que gozan do verán despois do último curso de Bacharelato.

Fraga (Pontedeume, 1976) estudou Enxeñaría Técnica Industrial en Ferrol. Tras levalo o seu traballo por distintos espazos de España e mesmo fóra dela, gañou no 2013 o Merlín con “O Castañeiro deAbril”. Outras obras súas son “Tartarus” e “Escaquis e Romeu”.

O xurado destacou a estrutura da obra como actos dunha obra dramática que se abren coas mensaxes do grupo de WhatsApp mediante o que se comunican os protagonistas. Ademais, salientou que “consegue manter a tensión ata as últimas páxinas”.

