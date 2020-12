La curva del COVID vuelve a pronunciarse al alza en Galicia, aunque hoy lo hace de manera más moderada que ayer. Aumentan los casos activos hasta los 5.653, 12 más, y los nuevos contagios en las últimas horas hasta se sitúan en 389, 19 menos. La presión hospitalaria crece en la UCI tras registrarse un ingresado más, pero se aminora notablemente en planta, con 28 a la baja. En las áreas de Santiago, Pontevedra, A Coruña y Lugo, el virus se expande; mientras que en Vigo, Ourense y Ferrol va perdiendo fuerza. Los fallecidos se sitúan en 1.336 -237 en geriátricos- tras notificarse ayer cuatro más. Las residencias de mayores respiran tras reducir los infectados.

Por áreas sanitarias, la de Vigo es la que mayor número de enfermos mantiene actualmente, pero mejora poco a poco sus cifras, con 1.247, 55 menos, tras sumar 75 nuevos positivos por PCR, 15 menos que este viernes. De cerca le sigue ya Santiago-Barbanza, donde Sanidade ha vuelto a imponer medidas más duras con el confinamiento perimetral de la capital picheleira y el nivel medio de restricciones tras haberlas relajado tan solo dos semanas antes -junto con Ourense-. En esta zona, los casos trepan hasta los 1.195 actuales al incluir 51, y 74 nuevas infecciones, diez menos. Detrás, Pontevedra-O Salnés, con 925 (+28) y 62 (=), respectivamente, según ha informado la Consellería de Sanidade en su actualización más reciente, con fecha de ayer a las 18.00 horas.

A Coruña-Cee también ha visto crecer sus datos: 9 activos más hasta los 870 y 69 nuevos casos por PCR, 23 más. En Lugo-A Mariña-Monforte de Lemos, 404 (+3) y (+25), para cada parámetro. Ferrol y Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras, junto a Vigo, son las más beneficiadas hoy, reducen tanto los activos como los nuevos contagios. En el caso de la primera, 534 (-22) y 9 (-20). Ourense desciende hasta los 478 activos tras restar dos y 18 nuevos enfermos, 31 menos que los añadidos ayer.

La nota positiva llega de los centros hospitalarios, donde la presión en planta se reduce de forma evidente con 28 pacientes menos arrojando un total de 281. En las UCI, sin embargo, se añade una víctima más, 56 en total.

Los decesos se sitúan en los 1.336 -a falta de la actualización de hoy, prevista para la tarde-noche- tras perder ayer la vida una mujer de 70 años en el hospital de Pontevedra; otra de 104 que vivía en la residencia San Antonio de Beariz; un varón de 91 en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO); y otra mujer de 84 procedente de la residencia de Vila do Conde de Gondomar, que perdió la vida en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi). Todos ellos sufrían patologías previas.

Las PCR realizadas han aumentado con respecto al jueves: 7.772 en total, 1.500 más. La tasa de positividad -PCR positivas por tantas realizadas- es del 4,8 %, de nuevo a la baja tras el repunte de ayer, que la disparó al 5,7 %, cifra muy oscilante, aunque por debajo del umbral de peligrosidad marcado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), establecido en el 5 %.

Hospitalizados por áreas:

Vigo: 12 en UCI (6 en el Álvaro Cunqueiro, 5 en Povisa y 1 en Vithas Fátima) y 76 en planta (30 en el Cunqueiro y 15 en Povisa).

Pontevedra: 8 en UCI (todos en el Hospital de Pontevedra) y 37 en planta (31 en el Hospital de Pontevedra, 4 en O Salnés y 2 en Quironsalud).

Ourense: 3 en UCI (CHUO) y 32 en planta (20 en el CHUO, 6 en Valdeorras y 6 en Verín).

A Coruña: 14 en UCI (13 en el Chuac y 1 en Modelo-Belén) y 58 en planta (46 en el Chuac, 7 en el Virxe da Xunqueira y 5 en Modelo).

Santiago: 6 en UCI (CHUS) y 66 en planta (65 en el CHUS y 1 en Quironsalud).

Lugo: 7 en UCI (todos en el HULA) y 45 en planta (8 en el HULA, 3 en A Mariña y 1 en Monforte).

Ferrol: 6 en UCI y 31 en planta en su único hospital.

DATOS ACUMULADOS DEL COVID Contagiados totales desde inicio de la pandemia: 58.730 personas Fallecidos: 1.336 Recuperados: 51.746 PCR realizadas: 1.030.997 PCR Test serológicos realizados: 437.933 Altas totales: 1.336



Respiran las residencias de mayores

Hoy son 14 menos los mayores contagiados de Sars-CoV-2 dentro de los geriátricos gallegos: 133 en total, a pesar de registrarse un brote de nueve usuarios y un trabajador en La Saleta, en San Cristovo de Cea (Ourense). Misma dinámica para los empleados, que se reducen en 10 hasta los 123. En el primer caso, la peor parada es la de Soremay (Pontevedra) con 29 infectados en sus instalaciones, seguida de la residencia de Vilaboa, con 20; de la de Vila do Conde, en Gondomar, con 15; y del Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes (CRAPD) Vigo II, con 14. En lo que concierne a los trabajadores, destaca la de Vilalba, en Lugo, con 13; tras ella, 10 en la de Vilaboa y otros tantos en DoralResidencias (Mos).

Los centros para personas con algún tipo de discapacidad también experimentan una mejora a las puertas de la Navidad con dos asalariados menos contagiados, hasta los 5 (uno en Souto de Leixa, en Ferrol; otro en la de San Vicente de Paúl, en Lugo; otro en el Centro Atención a Persoas con Discapacidade de Sarria, en Lugo; y dos en la Residencia Hogar San Rafael, en Vigo. Así mismo, se mantienen en 6 los usuarios afectados, todos ellos en el Centro de Atención a Persoas con Discapacidade de Sarria igualmente.

Bajan a 92 los municipios gallegos que llevan dos semanas sin detectar casos

Galicia contabiliza este sábado un total de 92 municipios en los que no se ha registrado ningún caso de coronavirus en los últimos 14 días, lo que implica el 29,4% de los 313 ayuntamientos gallegos. Sin embargo, supone romper la tendencia observada en semanas pasadas, ya que el pasado sábado eran cinco más (97) las localidades libres de covid.

Según se desprende del mapa que actualiza diariamente la Consellería de Sanidade, más de la mitad (48) de los municipios gallegos sin nuevos positivos por coronavirus en las últimas dos semanas se sitúan en la provincia de Ourense, pero son seis menos que los 54 del pasado sábado.

Esto implica que el 52,2% de los ayuntamientos ourensanos llevan 14 días libres de covid. Se trata de Allariz, Bande, Beade, Boborás, A Bola, Carballeda de Valdeorras, Castrelo do Val, Castro Caldelas, Cenlle, Chandrexa de Queixa, Cortegada, Entrimo, Esgos, Gomesende, A Gudiña, O Irixo, Xunqueira de Ambía, Xunqueira de Espadañedo, Larouco, Laza, Lobeira, Lobios, Maside, Melón, A Merca, A Mezquita, Montederramo, Muíños, Paderne de Allariz, Padrenda, Parada de Sil, Petín, A Pobra de Trives, Pontedeva, Porqueira, Punxín, Quintela de Leirado, Rairiz de Veiga, Ramirás, Rubiá, San Xoán de Río, San Amaro, A Teixeira, Toén, Verea, Vilamarín, Vilardevós y Vilariño de Conso.

De hecho, se han salido de este listado A Arnoia, Baños de Molgas, O Bolo, Cartelle, Monterrei, Nogueira de Ramuín, Piñor, Oímbra, Riós, A Veiga y Vilar de Barrio por haber detectado algún caso de covid-19 tras dos semanas sin hacerlo.

Tras Ourense, está Lugo como segunda provincia con más localidades que no registraron positivos en 14 días, un total de 27 -el 40,3% de las 67 que la componen-, misma cifra que hace una semana.

Se trata de Abadín, Baleira, Becerreá, Begonte, Cervantes, Folgoso do Courel, O Incio, Lourenzá, Mondoñedo, Muras, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, Paradela, O Páramo, Pol, A Pobra do Brollón, Portomarín, Quiroga, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Riotorto, Samos, O Saviñao, Triacastela, O Vicedo y Baralla.

De este listado han caído Barreiros, O Corgo, A Fonsagrada, Friol, Meira, A Pontenova, Trabada y O Valadouro, al haber roto la racha de dos semanas sin positivos.

En A Coruña, son 11 de los 93 ayuntamientos de la provincia -el 11,8%- los que no detectaron casos de coronavirus en dos semanas. Así, están libres del patógeno Boimorto, A Capela, Cerdido, Mañón, Paderne, Santiso, Sobrado, Trazo, Vilasantar, Vilarmaior y Cariño. Con respecto al sábado pasado, ya no figuran en el listado Corcubión, Mesía ni Toques.

Mientras tanto, en la provincia de Pontevedra los municipios sin nuevas infecciones por covid en 14 días han pasado de siete a seis -el 9,8%- y son Arbo, Campo Lameiro, Covelo, Fortnelos de Montes, Mondariz-Balneario y Vila de Cruces. Los que se han caído del listado pontevedrés son Dozón, Oia y Portas.