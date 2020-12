El derecho a una muerte digna, una realidad, una victoria

Las personas vinculadas a la DMDG celebramos la aprobación en el parlamento del derecho individual “a poner fin a nuestra vida cuando seguir viviendo sólo proporciona sufrimientos”. Esta iniciativa parlamentaria se la tenemos que agradecer al grupo político que promovió el Anteproyecto de Ley, pero también al resto de fuerzas políticas que, en su tramitación, lo han apoyado hasta su reconocimiento. Esta sintonía entre “diferentes” manifiesta que todos ellos comparten una convicción común: el valor del derecho a la libertad, principio moral que guía los comportamientos individuales (la elección de cómo morir: unos mediante la eutanasia y otros con cuidados paliativos). En segundo lugar, esta norma asentada en esa libertad justifica también su aplicación, como principio ético-político, ordenador de la vida democrática: en una sociedad plural, las normas jurídicas que introducen una permisión, como el derecho al divorcio, o a la IVE, no obligan a nadie a acogerse a ellas; son normas que permiten resolver situaciones difíciles sin dañar intereses ajenos, es un procedimiento que hace más consistente el sistema democrático. Este es el caso de la ley de eutanasia que se acaban de aprobar l@s parlamentari@s, entre los cuales puede haber alguien que habiendo votado a favor de la ley no piensa acogerse a ella, ya sea por cuestión ideológica o, bien porque considera que su salud no le fallará. En todo caso, después de pelear bastante contra los argumentos obtusos y de instituciones opuestas a esta demanda, la ley ha sido aprobada y merece que lo celebremos junto a las personas y fuerzas que lo han hecho posible.

Vivimos la aprobación de la LORE como una victoria que facilitará a muchas personas acabar con sufrimientos irremediables de otro modo. No obstante, consideramos este logro como punto de llegada, “victoria como solución sin descanso”. Es decir, la DMDG considera, en primer lugar, que la norma aprobada contiene algunas carencias y ambigüedades que deberán ser corregidas, así como habrá que considerar si el marcado carácter “garantista” de la norma no encubre su rasgo más bien restrictivo, cuando precisa el universo de usuarios, excluyendo los “menores maduros” y los “enfermos psíquicos”. Estas limitaciones de la norma y otras previsibles de quienes se oponen al reconocimiento de este nuevo derecho obligan a hacer un seguimiento preciso y riguroso de la aplicación de la Ley para que no lo conviertan en un “derecho de papel”.

*Catedrática de Filosofía del Derecho y presidenta de Derecho a Morir Dignamente