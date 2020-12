El Ministerio de Ciencia e Innovación está a la espera de recibir el informe de la comisión que investigó los fallos que llevaron a perder el satélite Ingenio y, hasta que no lo analicen los técnicos, lo que podría llevar unas seis semana, no se tomará ninguna decisión.

La Agencia Espacial Europea (ESA) y Arianspace han presentado este jueves las conclusiones de una comisión independiente de investigación, la cual confirmo que la pérdida, el pasado 17 de noviembre, del cohete Vega a bordo del cual iban Ingenio y al satélite francés Taranis se debió a un error humano.

"De momento no tenemos el informe. Hasta que no lo tengamos y lo analicen los técnicos no vamos a tomar ninguna decisión", han señalado a Efe fuentes del Ministerio.

Una vez que el Ministerio reciba el citado documento, este será estudiado por los técnicos del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), los cuales están en contacto con los técnicos de la ESA, un proceso que debería durar unas seis semanas.

La misión Vega VV17 se perdió, según la comisión independiente, por un error en el encaminamiento de unos cables en la cuarta etapa del cohete, lo que invirtió los mandos de dirección de la nave, que no pudo ser controlada y se desvió de su trayectoria ocho minutos después del despegue, desde la Guayana francesa.

Seosat-Ingenio era un satélite de observación de la Tierra de alta resolución cuyos componentes estaban fabricados casi todos en España y que era capaz de tomar hasta 600 imágenes diarias con una resolución de 2,5 metros.

Sus imágenes se iban a usar para el mapeo rápido de incendios, la monitorización de humedales, seguimiento de cultivos para alerta temprana de procesos de sequía o para ayudar en el control de fronteras.