El plan de Galicia para la Navidad 2020 diseñado por el comité clínico que asesora a la Xunta incluye como recomendación principal que las reuniones se celebren con un máximo de seis personas no convivientes, sin contar a los menores de diez años en el cómputo global. "Es la última Navidad sin vacuna, no tiremos por la borda", ha remarcado el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en la rueda de prensa posterior a la reunión de expertos.

Además, Comesaña ha desgranado otras recomendaciones: reducir las relaciones sociales en los días previos a las reuniones para evitar contagios, que la mesa de la cena la coloque una persona, no compartir bebidas, desinfección de manos, reuniones al aire libre de forma preferente y ventilación con ventanas abiertos. Además, ha pedido "no hacerse trampas al solitario", es decir, no pasar el 24 y el 25 con una unidad familiar y el 31 y el 1 con otra, porque eso supondría juntarse varios núcleos de convivencia.

Pendientes de que se puedan endurecer las medidas del plan de Navidad, siempre atendiendo a la evolución de la pandemia en Galicia, las recomendaciones de la Xunta pautadas para frenar el avance de la Covid en la comunidad pasan por decretar el cierre perimetral de la autonomía y eliminar la polémica figura del allegado.

Estas son las 7 preguntas y sus correspondientes respuestas sobre el plan de Galicia para la Navidad del coronavirus:

Cena de Nochebuena y Fin de Año: reuniones limitadas

Con respecto a las reuniones, la propuesta de la Xunta es que se produzcan en el ámbito de la unidad familiar de convivientes. "Es la recomendación más fuerte", incidió el conselleiro. Si eso no es posible, se sugiere que se junten solo dos núcleos familiares.

A mayores, Sanidade ha tenido en cuenta los casos en los que, reunidas ya dos unidades familiares, existan, por ejemplo, "personas mayores que viven solas y que va a ser difícil que no celebren la Navidad" con sus allegados. En estos casos en los que los concelebrantes sean más de dos unidades familiares, algo "excepcional", piden las autoridades, las reuniones se limitarán a un máximo de seis personas, sin contar los niños menores de 10 años.

¿Qué pasa con los ‘allegados’ en el plan de Galicia para Navidad?

La propuesta de la Xunta no incluye la figura de 'allegado', uno de los términos más polémicos del plan del Ministerio de Sanidad para la Navidad 2020. "Nuestra postura es conocida, así lo dijimos, mantenemos que la situación óptima es con los habituales, eso es lo más adecuado y nuestra primera recomendación", recordaba el conselleiro hace unos días tras la reunión del comité clínico.

En cualquier caso, García Comesaña ha instado a "no hacerse trampas al solitario" y ha recordado que la recomendación es que las unidades familiares "sean estables durante el periodo de Navidad", esto es, que sean siempre las mismas para todos los encuentros y "no se anden rotando".

Del mismo modo, Sanidade recomienda los "mínimos contactos posibles en días previos" y que "se reduzcan las relaciones sociales" con personas ajenas a estos grupos familiares durante estas fechas, con el objetivo de reducir riesgos.

¿Se puede entrar en Galicia desde otras comunidades?

Como el resto de comunidades autónomas españolas, Galicia permanecerá cerrada entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, excepto para motivos justificados, entre los que se encuentra reunirse con familiares "en esos días concretos".

Además, en Galicia sigue activo el registro de viajeros. En él se pueden anotar todas las personas procedentes de fuera de la comunidad --y es obligatorio en el caso de las zonas de riesgo-- y, de este listado, serán citadas aquellas personas que procedan de lugares con alta incidencia.

Adicionalmente a estas medidas, el conselleiro ha avanzado que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) citará para realizar pruebas PCR o de antígenos a los estudiantes que regresen a Galicia y a los viajeros que lleguen a la comunidad procedentes de las zonas consideradas de riesgo.

En el caso de personas que procedan del extranjero, García Comesaña ha recordado que está vigente la norma estatal de llegar con una PCR realizada en las últimas 72 horas.

Cierres perimetrales en Galicia: ¿qué pasa si mi concello está cerrado?

Los cierres perimetrales de ayuntamientos que decidan mantenerse en las próximas reuniones tendrán vigencia, pero se permitirá franquearlos para acudir a comer o a cenar con la familia durante las celebraciones de Navidad como motivo justificado.

Las restricciones impuestas para frenar el avance del coronavirus se mantendrán al menos siete días más en la mayoría de la comunidad, incluso en once concellos se endurecerán y, por el contrario, se suavizarán en otros seis.

Por el momento, los concellos de Bueu, Baiona y Ribeira pasan al nivel máximo de restriciones. Lo que significa que tendrán movilidad limitada y la hostelería deberá cerrar a las 17 horas, la ocupación máxima de las terrazas será el 50 % y solo se podrá reunir un máximo de 4 personas no convivientes.

La ciudad de Santiago pasa a nivel medio y queda cerrado perimetralmente. ¿Por qué? Porque el 3 de diciembre su tasa de incidencia a 14 días era de 87 casos por cien mil habitantes y ayer tenía 143. En un solo día subió ocho puntos.

Toque de queda en Galicia: ¿cómo será en Navidad?

También se mantendrá la directriz estatal de establecer el toque de queda entre las 23:00 y las 6:00 horas de forma general y ampliarlo hasta la 1:30 horas el día de Nochebuena y el de Fin de Año.

¿Se alargarán las vacaciones de Navidad en los colegios gallegos?

El calendario escolar se mantiene como hasta ahora, o al menos de momento. La Consellería de Cultura, Educación e Universidade ha confirmado que se estudiará la necesidad de alterar el regreso a las aulas tras las vacaciones de Navidad, pero también que esta decisión se adoptaría a partir de criterios sanitarios y en función de la evolución de la pandemia.

La propuesta partió del sindicato ANPE Galicia en el seno de la mesa sectorial de educación, reunida este martes. La organización docente solicitó retrasar unos días el reinicio de la actividad lectiva, por lo que el regreso a las aulas se pasaría del 8 al 11 de enero.

El sindicato argumentó que, con este cambio, las autoridades y a los centros contarían con más tiempo para articular medidas ante un hipotético repunte de casos y los brotes de COVID-19 que puedan producirse a raíz del periodo navideño.

La administración gallega consideró que se trataba de una propuesta razonable y que se daría traslado para su análisis. El titular de Educación, Román Rodríguez, aseguró que se está "viendo" la posibilidad y apeló a la prudencia, puesto que únicamente se aplicaría con el aval y la recomendación de los expertos sanitarios.

Protocolo para las cenas de Navidad: consejos anticovid

Dejar los zapatos a la entrada de la casa donde se cene en Navidad, donde por supuesto tampoco se podrá besar ni abrazar a los familiares que nos reciban; mantener en la mesa una distancia de 1,5 metros si no se convive a diario con ese ‘grupo burbuja’, comprar los regalos online y entregarlos en lugares abiertos. Son solo algunos consejos de unas Navidades distintas.