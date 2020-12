El tiempo derriba a los mitos. Aunque, en este caso, y a estas alturas, lo más correcto sería decir que nadie resiste de pie, impasible, a una segunda ola. Países como Alemania, Suecia y Portugal, que surfearon la primera fase de la pandemia y el verano sin grandes cifras de contagios, se encuentran ahora en una situación inédita para sus cartillas médicas. Los tres sufren el mayor pico de contagios de COVID-19 en lo que va de epidemia. Pero es que, además, todos comparten un mismo denominador común: son países en los que las medidas siempre fueron más laxas que en España y otros lugares europeos.

En las últimas 24 horas, Alemania registró cerca de 34.000 nuevos casos y casi 1.000 fallecimientos. Cifras récord ambas. Allí vive, desde hace seis años, el médico vigués José Ángel González. "En la primera ola, en Alemania el virus era menos circulante. Y, aunque la gente respondió bien, no hubo un confinamiento duro como en España. Siempre fue una recomendación de limitar contactos", empieza explicando este residente en Ratisbona, perteneciente al estado de Baviera. Ahora, pasó lo que se llama "fatiga pandémica": "Incluso los alemanes se cansan de las reglas". Pero también apunta a otro factor: el exceso de confianza. "Porque se supone que aquí las cosas siempre funcionan", comenta José Ángel, quien, mientras piensa y reflexiona, recuerda un discurso muy repetido por la canciller Angela Merkel en los últimos meses: "Nosotros lo conseguimos". Al menos hasta hace pocos días, cuando estalló en lágrimas al comunicar la que era hasta ese momento el mayor número de muertos en una sola jornada. "No me sorprendió tanto. Merkel prefiere perder dinero a que haya muertes. En los últimos años se está ablandando", opina.

Miriam Míguez: "Todo el mundo está viajando de un lado para otro para ver a las familias"

Miriam Míguez también es viguesa e igualmente reside en el estado de Baviera, aunque en la localidad de Furth im Wald. A ella, a diferencia de José Ángel, ese llanto sí le impactó "una barbaridad": "Es que da rabia; lo entiendo perfectamente", espeta sobre la situación que pasa su país de adopción. "En época de fiestas, todo el mundo está viajando de un lado para otro para ver a las familias. Yo creo que ese es el principal problema", asegura a partir de su experiencia y la de su novio, que es nativo, "100% alemán". "Vemos todas las noticias todos los días, no hay una norma que no rompamos... En navidades, nos juntamos todos los de su familia, pero, esta vez no va a ser así", expresa Miriam, que trabaja en el restaurante de un hotel que lleva cerrado, por segunda vez, desde el 1 de noviembre. "En la primera ola fue la primera vez que cerró tres meses en sus 50 años de historia".

Marga Pardo: "El Gobierno responsabiliza a la población; antes, presumía"

Marga Pardo, igualmente natural de Vigo, tras haber pasado seis años en Lisboa, vive desde hace meses en el Algarve, donde "la incidencia es mucho menor" que la de las regiones norteñas. Esta consultora de comunicación prefiere no hablar de "fracaso" en la gestión de la pandemia: "En la primera ‘vaga’, Portugal reaccionó antes y eso le dio una ventaja respecto a otros países. Antes no fue tan bueno y ahora no es tan malo". Además, indica, a día de hoy "se hacen muchos más test".

En cualquier caso, reconoce que las autoridades portuguesas, en un primer momento, "presumían de hacerlo bien". Y, sin embargo, en la actualidad, "el Gobierno tiende a desresponsabilizarse un poco" y culpa a la población. "El uso de las mascarillas diría que es al 50%. Es obligatoria solo en caso de que la distancia no se puede mantener", matiza.

André Pérez: "Las medidas fueron siempre muy flojas; nunca fue un ejemplo"

En Suecia ocurre tres cuartos de lo mismo. "En España, lo raro es ver a alguien sin mascarilla; aquí es lo contrario", confiesa André Pérez, científico vigués con estancia en Estocolmo. En el país nórdico, empiezan a sumar de 20.000 en 20.000, cuando el mayor dato hasta hace pocas semanas era el de 1.700 en junio. Aun así, André cree que Suecia, con una ciudadanía "muy dispersa", "tal vez nunca fue el mejor ejemplo". "Las medidas fueron muy laxas desde el principio. Y, hasta ahora, no hubo ninguna imposición. Haber hablado de inmunidad de grupo tan pronto fue arriesgado. Eso puede estar afectándoles ahora", considera. Pero si la estrategia "funcionó bien", ¿por qué no sigue marchando? "En verano, se hace mucha vida al aire libre. Pero en invierno el clima es muy extremo y tiende a haber concentraciones en sitios cerrados", expone.