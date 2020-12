Bos días! Ademáis do vento foron rechamantes as chuvias con acumulados de máis de 100 l/m2 en 12 h no oeste da Coruña (esq), en parte debidos á chuvia torrencial que caía na madrugada con máis de 30 l/m2 nunha hora (der).

O vento amainou e a chuvia irá desparecendo pola mañá. pic.twitter.com/LSC4GssiGk