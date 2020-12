La curva de mortalidad y contagios por COVID-19 no acaba de doblegarse en Europa, y cada vez más Estados optan por el confinamiento estricto durante las vacaciones de Navidad, incluso aquellos, como Países Bajos, que en principio tomaron medidas más laxas y trasladaban la responsabilidad a los ciudadanos. Los distintos Gobiernos europeos optan ahora por cierres y restricciones más duras para frenar la tercera ola de la pandemia.

Confinamiento total hasta el 19 de enero en Países Bajos

El Gobierno de los Países Bajos endurece el confinamiento parcial ante la subida de los contagios y durará al menos cinco semanas. La hostelería sigue cerrada desde octubre y en los domicilios no podrán recibirse a más de dos personas al día salvo las jornadas del 24, 25 y 26 de diciembre, con un máximo de tres visitas por día en casa excluyéndose del cómputo los menores de 12 años. Además se cierran escuelas y actividades no esenciales –museos, zoos, teatros, gimnasios o piscinas– hasta el 19 de enero, una vez iniciada la campaña de vacunación prevista para el 4 de enero. También se ha pedido a los ciudadanos que no se desplacen en masa para realizar compras navideñas y se apueste por cheques regalo. Países Bajos es uno de los Estados más afectados, con 546,7 casos pro cada 100.000 habitantes.

Francia impone el toque de queda en la desescalada

Pese a que el número de positivos por COVID-19 se mantiene estancado hace varias semanas en Francia, el país comenzó ayer una prudente desescalada, que sustituye el confinamiento de la población que comenzó hace mes y medio por un estricto toque de queda con la vista puesta en las fiestas navideñas. Los ciudadanos ya no deberán justificar sus salidas del domicilio y podrán desplazarse por todo el territorio sin una razón aparente, aunque a partir de las 8 de la noche y hasta las 6 de la mañana los movimientos estarán muy restringidos, según informa Luis Miguel Pascual. Los bares siguen cerrados hasta el 20 de enero, igual que teatros, muesos y cines. No podrán reunirse en casa más de 6 personas estas fiestas.

Alemania se ‘encierra’ hasta el 10 de enero

Mañana entra en vigor el “confinamiento duro” acordado el domingo entre el Gobierno alemán y los 16 estados federados y que se prolongará de momento hasta el próximo 10 de enero. Las medidas restrictivas incluyen el cierre de comercios no esenciales y de escuelas, que se suman así al cese de actividad en vigor desde principios de noviembre en los sectores del ocio, el deporte, la cultura y la gastronomía. Se mantiene el límite de cinco personas de dos domicilios en las reuniones privadas –que no incluye en el cálculo a los menores de 14 años– y por Navidad, entre el 24 y el 26 de diciembre, los encuentros podrán ampliarse a cuatro personas más, también de otros hogares.

El norte de Portugal, epicentro de los contagios

La región norte de Portugal sigue acaparando la mayoría de los contagios de COVID-19 en el territorio luso, con más de una decena de municipios por encima del millar de casos activos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, incluso algunos por encima de los 2.000. Mondim de Basto o Chaves (frontera con Galicia) son las regiones con mayor incidencia de contagiados por coronavirus, según la Dirección General de Salud (DGS) de Portugal. El estado de emergencia se ha prorrogado hasta el 7 de enero y el toque de queda en los municipios de riesgo elevado se fija entre las 23.000 y las 5.00 horas, si bien sábados y domingos en los ayuntamientos de riesgo extremo se fija entre las 13.00 y las 5.00 horas. No se aplicarán prohibiciones entre las 23.00 horas del 23 de diciembre a las 23.00 horas del día 26, ni en Año Nuevo. .

Italia prepara restricciones al duplicarse los muertos

Italia registró ayer 846 muertos por coronavirus, uno de los peores datos de la pandemia y casi el doble que el día anterior, y confirmó casi 14.000 nuevas infecciones. El Gobierno italiano estudia ya medidas más restrictivas para las fechas más importantes de la Navidad, aunque el primer ministro, Giuseppe Conte, descarta un confinamiento total como el alemán.

Austria impone cuarentena a sus visitantes

Los viajeros que lleguen a Austria a partir del 19 de diciembre próximo, salvo aquellos procedentes de diez países considerados “seguros”, deberán permanecer diez días en cuarentena obligatoria ayer. Después de tres semanas de severo confinamiento, se han reabierto los comercios y se permite clases presenciales para menores de 14 años.