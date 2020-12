Expertos urgen “reformas de gran calado” en sanidad para evitar los errores del COVID

“El momento en que vivimos exige reformas de gran calado”, dice el manifiesto “Por un Hispa-Nice: ahora o nunca”. En el texto, los firmantes, pertenecientes a hospitales, universidades e instituciones de todo el país, comienzan destacando las “diversas debilidades” evidenciadas por la sanidad española con la irrupción del coronavirus. En ese sentido, los profesionales subrayan las relacionadas con “la arbitrariedad en la toma de decisiones sobre la provisión y financiación de medicamentos, pruebas diagnósticas, programas o intervenciones sanitarias, sobre la creación de algunas infraestructuras sanitarias y sobre el establecimiento de prioridades en políticas de salud de amplio espectro”.

Por todo ello, se muestran convencidos de que España necesita “imperiosamente” una agencia o una institución que se ocupe de analizar las prestaciones sanitarias, sus tecnologías, medicamentos e indicaciones terapéuticas, compaginando resultados con costes, y que complemente la “eficacia y seguridad” de otros organismos como la Agencia Española del Medicamento. Este órgano, similar a la ya existente Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), daría forma a la decisión política y en ningún caso la sustituiría. De hecho, resaltan que su funcionamiento debería regirse por los principios de “independencia, rigor técnico y buen gobierno, favoreciendo la transparencia y contribuyendo a la rendición de cuentas”.

Además de poner como ejemplo a la AIReF, los trescientos sanitarios y académicos hacen referencia también a agencias de este estilo que ya operan en otros países desde hace años. Es el caso de Reino Unido, donde se encuentra “el prototipo más conocido”: el Instituto Nacional de la Excelencia en la Salud y los Cuidados –NICE es sus siglas en inglés–.

Por eso, los firmantes del documento plantean un “Hispa-NICE” que se dedique a la evaluación de prestaciones sanitarias, igualmente de forma económica y su impacto presupuestario. En concreto, los expertos abogan por un órgano con “personalidad jurídica propia y autonomía funcional” que determine “si los beneficios sanitarios y sociales de una intervención en salud valen lo que cuestan”. Para los sanitarios, investigadores, académicos y organizaciones que respaldan el texto, una agencia de este calibre favorecería el uso racional de recursos públicos para la promoción de la salud y la gestión de la calidad de los servicios sanitarios. En definitiva, atendería la demanda real y colocaría el Sistema Nacional de Salud “en el siglo XXI”.

Entre los trescientos firmantes, al menos once son gallegos. En esa lista se encuentran profesionales sociosanitarios como Susana Aldecoa, Jesús Caramés, Ana Clavería y Francisco Reyes. También se dan cita otros tantos académicos de las universidades de Vigo y A Coruña: Santiago Lago, Melchor Fernández, Berta Rivera, Bruno Casal, Luis Currais, Eva Rodríguez y Paolo Rungo.

Susana Aldecoa | Pta. Asociación galega de Medicina Familiar y Comunitaria

“El nuevo hospital de Madrid no pasaría un análisis lógico”

Susana Aldecoa es la presidenta de la Asociación Galega de Medicina Familiar y Comunitaria. Asimismo, es una de las firmantes del documento “Por un Hispa-Nice: ahora o nunca”. Como tal, sostiene que en los últimos tiempos se han tomado “decisiones arbitrarias” que deben corregirse con la creación de una institución independiente que regule el sistema sanitario español. “El nuevo hospital de Madrid no soportaría un NICE –la institución que controla la sanidad en Reino Unido–, un análisis lógico”, pone de ejemplo. “Nos hacen falta estos evaluadores que valoren las resoluciones que se toman. Como la decisión de vacunar. A mí me parece correcta. Pero tendría que pasar por una autoridad independiente que hiciera un análisis a fondo”, insiste. Entre los beneficios que acarrearía la creación de una institución como la que proponen se encuentra, “sobre todo”, el de “utilizar los recursos públicos de forma mucho más racional”. Por otro lado, además, considera que no tenerla implica un “handicap importante” para los profesionales a la hora de realizar su trabajo: “Tenemos que buscar información por nuestra cuenta o acudir a agencias de otros países”. “Llevamos años viviendo de rentas y del sobreesfuerzo de los profesionales. Con la pandemia se han visto las debilidades. Por eso, todos los cambios que haya que implementar a partir de ahora, que van a ser muchos, se deben hacer previo análisis”, concluye Aldecoa.

Berta Rivera | Profesora de Economía en la uDC

“No podemos dedicar dinero público a prácticas no eficientes”

“Los recursos son limitados y no podemos permitirnos dedicar dinero público a prácticas que no son eficientes”, empieza esgrimiendo Berta Rivera, profesora del área de Economía de la Universidad de A Coruña, en su defensa por una reforma del Sistema Nacional de Salud que incluya la creación de una agencia independiente. ” La crisis del COVID-19 impondrá niveles de deuda y déficit muy elevados. Esto obligará a centrarse en cómo mejorar la asignación de recursos dentro del sistema y establecer prioridades”, agrega, justificando la demanda de trescientos profesionales firmantes del documento, entre los que se encuentra. Bajo su punto de vista, la información que puede aportar un órgano de expertos con estas características “favorecería el uso racional de los recursos públicos para mejorar la calidad de los servicios sanitarios”. Y, como consecuencia, también beneficiaría a “la rendición de cuentas y el buen gobierno en las decisiones públicas”. Por todo ello, al igual que los demás signatarios, estima que las ayudas europeas, con el plan de financiación Next Generation, suponen una “oportunidad única” para realizar “reformas profundas que reorienten la definición y gestión de las prestaciones sanitarias”. En este sentido, cree que las necesidades van a ser grandes en diversos sectores, pero que “la urgencia de una fuerte apuesta por la salud es más que evidente”.