Doña Manolita ha repartido 'El Gordo' de la Lotería de Navidads y vende a lo largo del año más de 80 millones de décimos. Para el sorteo de Navidad de este año los décimos relacionados con las fechas de la crisis del coronavirus son los más solicitados.

Estas son algunas de las curiosidades de una de las administraciones con más historia de España y de las que más suerte reparte:

1. Manuela de Pablo, más conocida como Doña Manolita, fue una de las fundadoras de la administración, junto con sus tres hermanas, en el año 1904.

2. En un primer momento, no tenía mucha popularidad. Sus principales clientes eran estudiantes de la Universidad Central de Madrid. Sin embargo, su fama se extendió más adelante por toda la ciudad.

3. No siempre estuvo en el mismo lugar. La administración de Lotería cambió de sede varias veces a lo largo de su historia, la última hace muy poco tiempo. En el año 1904 abrió un despacho en San Bernardo, en 1931 se trasladó a la Puerta del Sol y después la administración se trasladó al número 31 de la Gran Vía. Desde 2011, está en el número 22 de la calle del Carmen.

4. Se mantuvo abierta en la Guerra Civil y la administración aguantó los bombardeos del año 1937, aunque las vitrinas de los escaparates quedaron destrozados. Ese año perdió el 95% de la clientela.

6. Cifras astronómicas: durante todos estos años ha repartido más de 80 premios gordos durante la lotería de Navidad. Se calcula que cada año vende un total de 70 millones de décimos.

7. La administración de Lotería más famosa de España ha sido incluso mencionada en obras literarias y canciones de célebres intérpretes españoles como Joaquín Sabina, en su tema 'A la sombra de un león' (1986), o Concha Piquer, en 'Mañana sale' (1958).

8. El actual propietario es Juan Luis de Castillejo y Bermúdez de Castro, conde de Cabrillas.

