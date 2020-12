El mar de Galicia tiene mil y un rostros y estos son los que muestra Ricardo Grobas en “Faros y paisajes costeros de Galicia” (Belagua Ediciones), un libro que podría considerarse una continuación, y también una consecuencia, de la muestra “Olas del mar de Galicia. Faros y paisajes marinos” inaugurada en diciembre de 2018 en el Museo del Mar de Galicia, en Vigo, ya que el fotógrafo vigués confiesa que le quedó una espinita al no poder editar un catálogo de esta muestra.

Las cerca de sesenta fotografías en color que surcan las páginas de este libro invitan a viajar por la costa serpenteante gallega desde Ribadeo hasta A Guarda para contemplar la serenidad que transmiten las rías gallegas en su quietud, cuando el cielo tiñe de azul turquesa sus aguas, y el poder y la fuerza del mar embravecido, un mar, además, en constante cambio, lo que motiva a Grobas a volver una y otra vez sobre sus pasos para plasmar ese mismo paisaje desde perspectivas distintas, en momentos del día distintos y con condiciones meteorológicas diferentes. Siempre hay un detalle, un barco en el horizonte, una bandada de aves alzando el vuelo, una tonalidad distinta en la luz que cambia el paisaje y que capta la atención de Grobas, que lleva años recorriendo la costa gallega fotografiándola desde tierra, mar y aire.

Y en medio de estos paisajes de aguas espumosas, elevaciones rocosas, abruptos acantilados y playas de blanca arena se levantan, majestuosos, los faros, construcciones que despiertan fascinación en el fotoperiodista vigués, como todo lo relacionado con la naturaleza marina, y la vida y cultura marineras.

“Para este libro he seleccionado los paisajes marítimos y los faros que a mí más me gustan. Pero me interesa no solo el faro, porque hay muchos que son simplemente una torre, pero lo que quería en este libro era que se viera, por una parte, los faros bonitos, como la torre de Hércules o el faro de Vilán, y por otra el paisaje. Hay entornos alrededor de los faros que son increíbles”, explica Grobas, jefe de Fotografía de FARO DE VIGO.

La pasión que siente por el mar está motivada por el hecho de haber nacido en un pueblo costero, a pie de playa. “Yo nací cerca del mar; de pequeño salía a pescar con mi tío en la chalana. Me gusta la vida del mar, la gente del mar. Me ha atraído desde siempre. Me hipnotiza. Yo puedo estar fotografiando las mismas olas durante horas”, afirma Grobas, autor también de “La ría de Vigo y su puerto”, “Illas Atlánticas de Galicia”, “Faros de Galicia” y “Galicia, todo un mundo”, editadas también por Belagua, y en los que hay mucho de su autor.

Edición trilingüe

Las fotografías de “Faros y paisajes costeros de Galicia” están agrupadas en cuatro epígrafes –Rías Altas, Rías Baixas, Mariña de Lugo y Costa da Morte– y cada una de ellas está acompañada por un breve texto –en castellano, gallego e inglés– que, a modo de pincelada, describe cada lugar y que firma la periodista Edurne Baines, directora de la editorial viguesa, creada en 2013 con el propósito de proyectar la riqueza natural, artística, histórica y etnográfica de Galicia a través de publicaciones en las que la fotografía juega un papel protagonista.

En estos momentos, Grobas prepara ya el que será su próximo libro, en el que los oficios marineros tomarán el timón.