Secretiños do proxecto en papel.

Tedes gardado #CeosGalegos19 (esq)? Tedes pendurado #CeosGalegos20 (der)?

No mesmo mes puxemos a mesma zona do ceo. Diferente ampliación, sendo a da esq. un aumento da parte dereita da imaxe dereita.

Por que? Pois en #CeosGalegos20 colouse Xúpiter pic.twitter.com/Ce5lbGyDeK