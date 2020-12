“Las personas son la fuente de inspiración más fuerte que puede existir”

FICHA PERSONAL

Fran Yáñez Brea es ingeniero, directivo en una multinacional y escritor. Es, además, miembro del Think Tank del Clúster de Empresas de Automoción de Galicia; tutor en BFA, incubadora de empresas emergentes del momento, y ejecutivo en DIHGIGAL, asociación sin ánimo de lucro considerada por la Xunta como estratégica para la innovación y digitalización de la industria.

–¿Cómo surge la idea de hacer este libro?

–La idea ya estaba en mi mente desde hace tiempo, aunque el confinamiento me dio el tiempo que no tenía para hacerlo realidad. Fue un momento especial, de repente los héroes habituales de nuestra sociedad: deportistas, ‘youtubers’, protagonistas de la televisión y de la prensa rosa... desaparecen del mapa y todos, presas del pánico ante el desconocido COVID-19, centramos nuestras miradas en los científicos, en la tecnología, porque prácticamente era nuestra única esperanza para salvar nuestras vidas, el mundo. Sin embargo, ya existe desde hace tiempo un movimiento de jóvenes que está dedicando mucho talento a innovar y que trata de convertir el mundo en un lugar mejor a través de la tecnología. ¿Qué ocurre con estos héroes? Que no tienen la repercusión en los medios que sí tienen otros personajes con menos méritos y esto, al final, nos conduce a una sociedad que se mueve hacia un modelo de heroísmo vacío y artificial. A veces es más importante el número de seguidores en las redes sociales que los valores éticos y morales. Creo que es importante dar protagonismo a estos héroes si queremos que sean un referente para los jóvenes.

–¿La juventud carece hoy de referentes?

–Sí, porque si preguntamos a la gente joven cuáles son sus héroes nos dirán alguien de TikTok, personajes de la televisión... pero muy pocos o ninguno mencionará a innovadores, investigadores o científicos, y existen muchos jóvenes inconformistas que están dedicando mucho esfuerzo a desarrollar tecnologías e innovaciones que son increíbles. Pero tenemos que hablar de ellos, porque si cambias el modo en que miras las cosas, las cosas que ves cambian.

–¿Quiénes son los protagonistas?

–Jóvenes de todas las razas, culturas y rincones del mundo. Esta diversidad permite que cada niña o niño encuentre una historia que los marque o los inspire, porque, sin duda alguna, las personas son la mayor fuente de inspiración que pueda existir, como Guillermo Martínez, uno de los tres españoles que incluyo en el libro, un ingeniero madrileño que ha diseñado y creado una red de makers con impresoras 3D que fabrican prótesis para niños de África que han sufrido amputaciones; Hasham Tanveer, un joven de Pakistán que ha desarrollado Solvify, un material superabsorbente que puede revolucionar las prácticas agrícolas convencionales y evitar miles de muertes por desnutrición; Doreen Michael, una joven de Tanzania que ha creado una brillante plataforma digital que está ayudando a que muchos niños puedan superar la crisis de enseñanza en África, y que no acaben siendo reclutados por grupos armados, o Harsh Agrawal, un joven investigador de la India que ha desarrollado una innovación que permitiría detectar algunos tipos de cáncer solo con pruebas de saliva. Todos ellos tienen algo en común: la fuerza con la que persiguen sus sueños.

–Albert Casals cierra el libro, aunque es el único que no es innovador. ¿Por qué?

–Albert soñaba desde niño con viajar y explorar el mundo, pero la leucemia lo dejó en una silla de ruedas. A pesar de eso, con solo quince años hizo su primer viaje por América en solitario, y ya ha estado en más de ciento veinte países, en todos los continentes, haciendo autoestop y con un presupuesto irrisorio. Albert es un gran ejemplo de la iniciativa que ha de tener un innovador, y por eso cierra el libro, porque el objetivo es inspirar a las próximas generaciones para que innoven y para que desarrollen tecnologías que sean capaces de mejorar el mundo.

–¿Por qué se refiere a estos innovadores como héroes?

–Porque en nuestra sociedad se mueve hacia un tipo de heroísmo en el que lo importante es tener miles de seguidores en TikTok o que un vídeo de YouTube sea visto por millones de personas. Pero tenemos que cambiar ese modelo de heroísmo, y para eso tenemos que “reprogramar” a las próximas generaciones, tenemos que establecer nuevos criterios de elección de héroes. personas que tienen valores éticos y morales, y que cada día dedican mucho esfuerzo para intentar cambiar el mundo y convertirlo en un lugar mejor.

–Afirma en el libro que estamos ante un movimiento imparable de jóvenes inconformistas.

–El COVID-19 ha puesto del revés nuestras vidas y han aflorado sensibilidades que estaban dormidas: el sufrimiento ajeno, la desigualdad, la injusticia... y ha puesto en valor a los héroes del nuevo mundo: los científicos, los investigadores, los innovadores. Nos habíamos olvidado de su papel no porque no existan, sino porque no tienen la repercusión que se merecen. Tenemos que que dar paso hacia un mundo más sostenible, más tecnológico, más inclusivo y más justo, y para eso es necesario poner en valor a estos jóvenes héroes.

–¿Volveremos a olvidarlos?

–Creo que el mundo que conocíamos no va a volver a ser igual. Ha sido un año muy duro, pero a la vez muy interesante porque en los momentos difíciles es cuando las sociedades sacan las mejores cosas. Lo que han vivido los jóvenes en esta pandemia quedará para siempre impreso en su ADN.

–¿Qué mensaje les trasladaría?

–Que sean inconformistas, que innoven, que luchen por un futuro mejor, porque el futuro es de ellos, no es nuestro, y tienen que asumir el protagonismo. Y, sobre todo, que nunca dejen de aprender porque vienen tiempos de cambio y quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen que ya lo saben todo estarán equipados para un mundo que ya no existe.

–¿A veces se demoniza demasiado la tecnología, poniendo el foco solo en sus riesgos y no en sus virtudes?

–La tecnología tiene sus riesgos, sobre todo cuando nos enfocamos en las redes sociales porque necesitamos desarrollar un concepto de ciberseguridad que no estamos enseñando como se debería. Pero el futuro está lleno de nuevos retos y amenazas, que van a requerir nuevas soluciones, porque las que ha sido válidas hasta ahora no serán suficientes, y en mi opinión, la tecnología tiene la llave para cambiarlo todo.

–Conceptos como el de inteligencia artificial asustan. ¿Cómo contrarrestar sus posibles riesgos?

–En los próximos diez años, la inteligencia artificial va a suponer un revulsivo increíble y aquí sí que es importante que a través de la escuela seamos capaces de educar o de desarrollar el pensamiento crítico en nuestros jóvenes porque cuando la inteligencia artificial esté presente de forma generalizada va a ser capaz de manipular nuestras vidas y nuestra conducta si no somos lo suficientemente hábiles y si no tenemos la formación adecuada para pensar con criterio y discernir lo que es conveniente y lo que no. Las tasas de fracaso escolar en España son alarmantes. Debemos reformular nuestro sistema educativo para motivar y enganchar a los jóvenes, y que no solo aprendan el currículo, sino que además desarrollen las nuevas capacidades que van a requerir en el futuro: inteligencia emocional, pensamiento crítico, trabajo en equipo. Lo mejor que puede dejar una generación a la siguiente es una educación de calidad