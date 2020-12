La naturaleza adquiere entidad propia en “Corgo”, el nuevo trabajo del fotoperiodista vigués Javier Teniente y, sin duda, el más personal de todos los que ha realizado hasta la fecha. En él, no solo retrata su entorno físico, en una aldea del rural pontevedrés, en el corazón del monte, sino también el familiar, con su pareja y su pequeña hija, Lía.

“No es un trabajo que me proponga hacer, sino que va surgiendo hasta que me doy cuenta de que estoy contando una historia, la de mi familia. Esta vez no he viajado a ningún sitio porque quisiera contar una historia, sino que ha surgido de una vivencia personal”, explica el fotógrafo, que desde ayer exhibe 27 imágenes de esta serie en la microgalería Quadro Vigo, en la calle Fermín Penzol. Se trata de una selección de un proyecto mucho más amplio en el que continúa trabajando.

Aunque este trabajo nació en realidad hace dos años, antes de que naciera su hija –una imagen de Lía en el útero de su madre abre la muestra– y la primera fotografía que hizo en el lugar fue la de un nido de pájaro hecho en una de las vigas de madera de la casa, el contexto pandémico y el confinamiento han marcado su trayectoria.

“Durante el confinamiento, me llamaba mucho la atención las noticias y las imágenes de animales paseando por las ciudades, recuperando espacios que posiblemente les habíamos arrebatado antes. Tengo la certeza de que mientras el ser humano se contrae, víctima del COVID-19, y se recluye en su casa, la naturaleza sigue su curso y se expande”, afirma el fotógrafo.

En blanco y negro, “Corgo” presenta una naturaleza onírica, casi irreal, donde está presente esa atmósfera de misterio y misticismo que ha inspirado las leyendas gallegas desde los druidas, y muestra a los seres que la habitan, sorprendidos en su hábitat natural. “Nuestra casa está apartada del pueblo, en contacto con el monte, por lo que podíamos seguir con las labores del campo y pasear por sus alrededores. Yo salía con mi hija en la mochila y me adentraba en el monte, y hacía fotos. Creo que este trabajo es también un canto a la naturaleza que nos rodea y que tenemos que comenzar a cuidar”, afirma.

Precisamente la elección del blanco y negro responde a esa visión de ensoñación de la naturaleza. “El color me molestaría. Este trabajo no tiene nada que ver con la fotografía de paisaje del tipo National Geographic ni es mi pretensión. No es el paisaje como tal lo que me interesa aquí, sino el ambiente del lugar, captar su atmósfera. Es más, he descartado todos los paisajes que eran muy evidentes”, explica.

Para este diálogo, casi primitivo, en torno al ciclo de la vida y de cómo encaja el ser humano en él, Teniente se ha valido de todas las herramientas a su disposición: cámara digital, cámara analógica, teléfono móvil y cámara trampa. “No me importa el medio, sino el resultado final”, asevera.